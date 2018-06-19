В отличие от крупных населенных пунктов с большими финансовыми потоками, динамично развивающимися объектами инфраструктуры малые города плохо вписываются в систему рыночных отношений. Для них важно другое - найти "изюминку", которая помогла бы им возродиться - хотя бы как центры туризма, что непосредственно влияет на создание новых рабочих мест, улучшение жизни населения, поступление доходов в бюджеты разных уровней. Для этого Минстрой РФ инициировал Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди победителей - 19 поселений, расположенных в Центральном округе (без учета Московской области). О том, чем сегодня живут эти населенные пункты и как будут они преобразованы, узнали корреспонденты "РГ".

Скромное обаяние Крапивны

В число победителей вошло два населенных пункта Тульской области - Крапивна и Чекалин. В частности, Крапивна Щекинского района получит грант в 50 миллионов рублей на реализацию проекта "Парк Уездного периода".

Городок возник более шестисот лет назад - как крепость на рубеже знаменитых тульских засечных лесов. Старинные купеческие дома - а лет 150 назад это был крупный уездный город - хоть и заметно постарели, но по-прежнему красивы и основательны. По мощеным старинным улицам проехать можно разве что на вездеходе, так что лучше побродить пешком. Здесь тишина и упоительные запахи - в округе нет ни одного промышленного предприятия. Это главное достоинство заповедного места и главная его беда: двум тысячам местных жителей здесь попросту нечем заняться.

Некогда процветающий город славился на всю округу, созывал на ярмарки народ из самых дальних уездов и губерний. Теперь же это небольшой поселок. Утеряны традиции, забыты промыслы, закрыты производства исконно русских товаров - патоки и гончарных изделий, уже в этом веке закрылся последний в центре России обозный завод. А когда-то наливки крапивенских купцов Тимофеевых были популярны не только в Тульской губернии - их активно экспортировали за границу.

Нынешняя Крапивна уникальна тем, что здесь почти ничего не изменилось с дореволюционных времен: все то же здание Дворянского собрания, гостиница с громким названием "Лондон", старые Торговые ряды, храм на площади и двухэтажные купеческие дома - дом купца Прянчикова, трактир Филата Васильева… Даже булыжники замощенных улиц, похоже, те же самые, по которым ходил Лев Толстой, служивший в Крапивне мировым посредником уездного земства.

Интересно, что новые преобразования должны лечь на подготовленную почву. Активная работа над сохранением и возрождением началась здесь еще в 2005 году. Проект музея "Ясная Поляна" заинтересовал европейцев. Тогда Евросоюз решил финансировать его по программе ТАСИС. Были собраны сведения об исторической застройке. В 2006 году в Крапивне проходили практику студенты архитектурного университета Bauhaus из немецкого города Веймара. Будущие реставраторы провели техническую и историко-культурную экспертизу старинных зданий. Собранные материалы легли в основу градостроительного регламента.

- У нас в Германии муниципальные образования имеют свой бюджет, и он позволяет вложить деньги в похожие проекты, - пояснил президент ассоциации "Родина Тюрингия" Вольфганг Реннер. - Если то или иное муниципальное образование готово пойти на эти траты, то очень часто бывает, что и земля тоже добавляет средства из своего бюджета, а затем достаточно легко удается привлечь и федеральные деньги.

Отсутствие промышленности - и главное достоинство, и главная беда Крапивны

Конечно, самое сложное - изменить отношение жителей к городской среде. Убедить муниципальных чиновников, что не надо "зацикливаться" только на латании дыр в асфальте, а развиваться за счет крупных проектов. Для небольшой Крапивны это как раз те проекты, что основаны на сохранении культурного наследия. Первые свидетельства возрождения уже заметны: храм сверкает новым куполом, начались проектные работы для реставрации исторических зданий, все более популярным становится приобретение жилья в Крапивне, открываются новые магазинчики и лавочки. Но самые главные изменения происходят в сознании людей. Здесь уже нет ощущения безысходности, как было ранее.

По словам заместителя главы Щекинского района Владимира Калинкина, проект "Парк Уездного периода" предполагает комплексное благоустройство общественных территорий, связанных основным пешеходным маршрутом в центре города. Там же сосредоточены практически все значимые исторические здания, в том числе два памятника федерального значения. Планируется организовать закольцованный маршрут, пройдя по которому, туристы увидят все основные достопримечательности. А жители в результате реализации проекта получат благоустроенное общественное пространство.

- Крапивна и самый маленький город России Чекалин станут частью единого туристического маршрута в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля, места создания Большой засечной черты, - пояснила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

Благоустройство должно быть проведено до конца 2019 года.

Заманят в Калач

Воронежская область подала на конкурс шесть заявок - от городов Россоши, Лиски, Острогожска, Боброва, Павловска и Калача. Экспертное жюри минстроя выбрало два проекта, реализовать их предстоит до конца 2019 года.

В категории "Малые города с населением от 20 до 50 тысяч человек" в число победителей вошел Острогожск. Он получит до 80 миллионов рублей на реконструкцию набережной Тихой Сосны (всего на работы потребуется оценочно более ста миллионов). На реке есть пляж, дамба и автомобильный мост, но нет мостика для пешеходов, входных групп, удобного пространства для прогулок и культурного досуга. Молодые архитекторы из Воронежа предложили оформить набережную в едином стиле, установив временные шатровые конструкции - беседку, зонтики от солнца, навес над смотровой площадкой. В проекте - создать комфортные условия для пленэров: художники приезжают в Острогожск каждое лето, поскольку это родина Ивана Крамского, да и вообще места здесь живописные. На берегу выделят специальное место для кинопоказов и мастер-классов. Заросшие места оформят как лугопарк. Планируется также оборудовать причал, откуда могли бы выходить на маршрут туристы-водники.

Райцентр Калач стал одним из лауреатов среди городов с населением от 10 до 20 тысяч человек. Он рассчитывает на субсидию в размере до 55 миллионов рублей, чтобы благоустроить гору Пеньковую. Уже объявлено, что ее включат в государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения (достопримечательное место). Пеньковая расположена в границах улиц 1 Мая, Орджоникидзе и берега реки Толучеевки. В составе территории Тамбовская область тоже подала на конкурс минстроя шесть заявок. Рассказово, Уварово, Мичуринск, Моршанск и Кирсанов остались за бортом. Повезло моногороду Котовску - в категории поселений, где насчитывается от 20 до 50 тысяч жителей. Здесь, по предложению жителей, планируют модернизировать парк культуры и отдыха. С 1930-х он притягивал людей со всего региона. Чтобы дать территории в 13 гектаров вторую жизнь, власти Котовска намерены сделать акцент на спортивную активность и предпринимательские инициативы. Тогда парк станет не только местом отдыха, но и источником дохода для казны. По проекту молодых архитекторов из Тамбова и Москвы здесь появится эстрада-"ракушка", панда-парк, зона воркаута для пожилых людей, фонтан в виде знаменитой котовской неваляшки, дорожки для велосипедистов и скейтеров, детский городок и смотровая площадка с видом на Цну.

- Благоустройством парка мы занимаемся несколько лет - и своими силами, и с помощью федеральных программ. Победа в конкурсе минстроя позволит подойти к возрождению этого места концептуально. Из федерального бюджета мы хотели бы получить 80 миллионов рублей. Если средств выделят меньше, будем искать источники в регионе и у себя, - пояснил глава Котовска Алексей Плахотников. - Малый и средний бизнес вложит около 45 миллионов. Имеется в виду установка кафе, развлекательных и досуговых точек, перенос и развитие картодрома.

Рядом с парком планируют построить ледовую арену и бассейн, чей проект оценен в 170 миллионов рублей. 18 участков охраняемого исторического ландшафта и объекты культурного наследия: Калачеевская культовая пещера, постоялый дом купца Аркадьева, где в 1917 году заседал военно-революционный комитет, и церковь Воскресения Христова. На горе сделают смотровую площадку, "праздничную" зону для молодоженов, "хлебную" площадь и музей. Появится амфитеатр и место для проведения образовательных мероприятий, фуд-корт и дорожка для скандинавской ходьбы, а также детские аттракционы.

Не только для туристов

Победителями Всероссийского конкурса стали сразу три города Ивановской области. Федеральные средства на благоустройство городской среды получат Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес.

Как сообщили в правительстве региона, почти все заявки, поступившие в оргкомитет федерального конкурса проектов благоустройства малых и исторических городов от Ивановской области, получили высокие оценки жюри. Из четырех претендентов на получение грантов в финал не прошла только Кинешма, жители которой в качестве объекта благоустройства выбрали центральную площадь города.

Плес стал победителем с проектом благоустройства рекреационной зоны вокруг Верхнего пруда. Сквер рассматривается как нетуристический объект. В первую очередь он благоустраивается для жителей Плеса, большая часть которых проживает именно в верхней части города.

Все проекты широко обсуждались с горожанами. Так, жители Юрьевца проголосовали за благоустройство Георгиевской площади и прилегающей к ней улицы Советской. В Гаврилово-Посадском поселении предложили благоустроить центральную площадь - наиболее популярное и востребованное среди жителей городское пространство.

- У нас в области прекрасные малые города, важно преобразить их так, чтобы сохранить их душу, - считает врио губернатора Станислав Воскресенский.

Во Владимирской области максимальные баллы на конкурсе получили Гороховец и Суздаль, занявшие четвертое и восьмое места в номинации "Исторические поселения". По предложению жителей Гороховца объектом благоустройства станет парк культуры и отдыха "Роща", где проводятся важные общегородские мероприятия. В Суздале преобразится территория, прилегающая к Торговым рядам.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был инициирован Минстроем России для создания привлекательных городских пространств, позволяющих повысить качество жизни горожан, привлечь в город посетителей, развить индустрию услуг. Обязательным условием развития исторических поселений было "использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов". На реализацию проектов благоустройства будет выделено пять миллиардов рублей из федерального бюджета.