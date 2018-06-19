Режиссёр Карен Шахназаров встретился с волонтерами предвыборного штаба Собянина

В предвыборном штабе Сергея Собянина сегодня волонтеры встретились с режиссером Кареном Шахназаровым.

- За последние годы Москва очень сильно изменилась. Стала мощным, современным, красивым городом. На фоне чемпионата мира это особенно бросается в глаза. И большая заслуга здесь Сергея Собянина, - говорил режиссёр.

Он обратил внимание волонтеров на то, что управлять мегаполисом, решать проблемы его жителей - невероятно сложная задача.

- Именно поэтому я приветствую ваше желание поддержать действующего мэра. Если вы верите в него, то нужно уметь отстаивать свое мнение, участвовать в разных акциях, собирать подписи в его поддержку действующего мэра столицы, - обратился режиссёр к ребятам.

Напомню, на выборах президента Карен Шахназаров был сопредседателем штаба Владимира Путина в Москве. Но молодёжь интересовала не только политика. Они спрашивали о детстве режиссёра, его карьере, увлечениях. Марк Бугай, выпускник Российского государственного университета туризма и сервиса, спросил о развитии отечественного кинематографа и качестве картин, заметив, что на его взгляд оно оставляет желать лучшего.

"Хороший фильм сделать сложно, - отвечает Шахназаров. - От советского кино сегодня осталось 250 картин, которые любят. А было их тысячи. Главная проблема - сейчас мало снимают, всего 70 фильмов в год, для сравнения: в советское время снимали около 300. Франция, например, снимает 400 фильмов. Если нарастим количество фильмов, то и процент крепких, хороших фильмов поднимется".

Перед выборами президента и после них в моде был слоган "Страна, устремлённая в будущее".

"И какой же она должна стать через шесть-десять лет?", - спросили волонтеры.

"Страна, как и Москва, сильно меняется. Я был скептиком по отношению к чемпионату мира, но сейчас впечатлен: построены потрясающие стадионы, инфраструктура и дороги. Мы смогли организовать мероприятие такого уровня, хотя славимся в мире как не самая организованная страна. Чтобы будущее было светлым, нужно начинать совершенствовать каждому себя", - ответил Шахназаров.

Ещё молодые люди попросили режиссёра дать Собянину совет, как совершенствовать культурную Москву.

"В Москве много делается для культуры, порой даже черезмерно. У нас 100 театров и все они в той или иной степени поддерживаются государством. Нужно ставить задачу повышения качества в культурной сфере, с культурой надо работать, а не просто финансировать", - подчеркнул Шахназаров.

В финале встречи волонтёры попросили Шахназарова поддерживать и воспитывать молодое поколение режиссёров.