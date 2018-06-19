В Центральную Россию придут жара и грозы

В большинстве регионов Центральной России к концу недели ожидается 30-градусная жара с грозами. Спасатели предупредили о сильном ветре порывами до 17 метров в секунду.

В Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях установлен повышенный режим пожароопасности из-за сухой и жаркой погоды - столбики термометров поднялись до +30, под Воронежем - до +33 градусов. В Воронежской области объявлено штормовое предупреждения из-за высокой вероятности возникновения пожаров. В региона действует особый противопожарный режим: запрещены въезд в хвойные леса и разведение костров. Штрафы за нарушение запретов на время действия режима повышены.

Если юго-запад ЦФО сильно прожарит и слегка намочит, то на северо-востоке округа все будет наоборот. Синоптики предупредили жителей Владимирской и Костромской областей о грозовых фронтах с сильным ветром и возможном граде - через ЦФО проходит североатлантический циклон, он-то и вызывает возмущения в атмосфере. Тепло и дождливо будет в Твери и Брянске, к пятнице дожди придут и в Курскую область.