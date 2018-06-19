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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве модернизировали Люберецкие очистные сооружения

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Комплексная модернизация, проходившая на Люберецких очистных сооружениях более 10 лет, позволила уменьшить выбросы сероводорода в атмосферу на 95%. Теперь здесь комфортно работать не только сотрудникам, но на территорию сооружений заглядывают даже звери и птицы.

"Люберецкие очистные сооружения - одно из главных предприятий столицы, - сказал, побывав сегодня здесь мэр Москвы Сергей Собянин. - Половина сточных вод Москвы и десятка городов Подмосковья стекают сюда, чтобы пройти очистку. Десятки лет около 2 миллионов москвичей и жителей Подмосковья страдали от запахов, которые шли отсюда". В ходе модернизации менялось и выводилось из эксплуатации устаревшее оборудование. В результате все открытые поверхности подводящих каналов и первичных отстойников, а это самые зловонные места, оснастили специальными защитными перекрытиями, которые предотвращают попадание в атмосферу до 95% сероводорода и дурно пахнущих веществ. По словам главы города, площадь закрытых отстойников сточных вод равна площади десяти футбольных полей!

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Вы мониторите ситуацию. Снизилось количество жалоб на неприятный запах?"- обратился Собянин к главе управления Роспотребнадзора Москвы Елене Андреевой. И услышал ответ: "Если в 2013 году к нас поступало порядка 150-170 жалоб на запахи, то после поэтапной модернизации уже в 2017 году их количество снизилось до 20-25. А в этом году их нет совсем". По словам Андреевой, и вода в реку сейчас спускается чистая благодаря ультрафиолетовой очистке.

У гендиректора "Мосводоканала" Александра Пономаренко мэр поинтересовался, полностью ли завершены работы. "С прошлого года ведется установка 35 фильтров газоочистки, часть из которых уже работает, остальные будут введены в эксплуатацию в августе, - рассказал глава предприятия. - Всего с целью устранения запахов с 2013 года выведены из эксплуатации почти 80 тыс. кв. м сооружений, создан единый центр обработки осадка, устаревшие фильтр-прессы заменены на девять современных высокопроизводительных центрифуг". Серьезную реконструкцию прошел и цех по обезвоживанию осадка. Зловонные илоуплотнители так же вывели из работы. Заменили и саму технологию отделения твердого осадка от воды. Если раньше для этого использовался специальный фильтр-пресс, то сейчас - закрытые центрифуги. Практически все происходит автоматически, но под контролем операторов. Теперь предстоит обезвоженный осадок пустить на дальнейшую сушку и в дальнейшем его сжигать.

В заключение мэр отметил, что ситуация с загрязнением воздуха изменилась кардинально, и выразил надежду, что это оценят и жители. Но контроль за состоянием воздуха здесь продолжают вести две станции мониторинга и москвичи всегда могут потребовать от их сотрудников представить информацию с оборудования.

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