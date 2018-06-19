В Москве появится единая соцкарта

Социальная карта москвича для всех льготников - пенсионеров, студентов, учащихся и молодых мам - получит новый дизайн. На ней изобразят вечернюю панораму города с видом на главную реку столицы, храм Христа Спасителя и Кремль, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Обновленные карты начнут выдавать с июля в центрах госуслуг "Мои документы". При этом соцкарты со старым дизайном будут действительны до окончания срока их "годности". Дизайн новой карты выбрали пользователи "Активного гражданина". Вариант с панорамой Москвы пришелся по душе большинству из них.