В Москве за шпионаж задержана иностранка

Подданная неназванного иностранного государства арестована по решению суда по подозрению в шпионаже.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа", - передает ТАСС заявление представителя Лефортовского суда Москвы.

Других комментариев ввиду грифа "секретно" на деле в суде пока не дают.

Известно, что защита задержанной подала жалобу по поводу задержания, но дата рассмотрения этого обращения пока неизвестна.