В Орле девять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Орле устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пригородным автобусом, в результате которого пострадали девять человек.

Происшествие произошло сегодня в 08:17 часов утра.

- В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП на улице Комсомольской, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Орловской области. - Там произошло столкновение маршрутного автобуса с препятствием. На месте ДТП работали силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительным данным, водитель потерял управление, съехал с проезжей части и допустил столкновение с бордюром.

Сообщается о девяти пострадавших, они получили не опасные для жизни травмы. Всего в салоне находился 21 человек. Известно, что автобус следовал по пригородному маршруту.

По факту ДТП проводится проверка.