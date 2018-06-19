Закончился судебный процесс над братьями-кибермошенниками

В Савеловском районном суде Москвы закончился громкий процесс над шестью хакерами. Лидеры преступной группы - братья Евгений и Дмитрий Попелыши признаны виновными в совершении 11 преступлений по части 2 статьи 273 УК РФ. Это состав преступления - "создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". Кроме того братьям вменили "неправомерный доступ к компьютерной информации", и "мошенничество в сфере компьютерной информации". По приговору суда оба получили по 8 лет заключения, которые будут отбывать в колонии общего режима.

Организаторы мошенничества в особо крупном размере, совершенном с использованием вредоносных программ, по приговору суда также обязаны выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей каждый.

От четырех с половиной до шести лет проведут в исправительной колонии общего режима еще три хакера. Каждому из них назначены штрафы по 70 тысяч рублей. Еще один член преступной группы попал под амнистию. Срок наказания ему назначен три года лишения свободы, но амнистия дала возможность освобождения от наказания со снятием судимости.

Защита осужденных, в свою очередь, считает вину кибермошенников недоказанной, а материалы дела фальсифицированными.

Оба брата Попелыши были задержаны в мае 2015 года в ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ в Санкт-Петербурге. Следствие установило, что братья занимались фишингом, то есть при помощи компьютерного вируса похищали идентификационные данные клиентов кредитных организаций, после чего получали доступ к банковским счетам и переводили деньги себе. Так, по версии следствия, Попелыши получили доступ к более чем семи тысячам счетов клиентов, с которых было похищено около 11 миллионов рублей.

И Евгений, и Дмитрий уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. К примеру, только в 2010 году Попелыши совместно с сообщником сняли со счетов клиентов крупного банка 13 миллионов рублей при помощи "троянской" программы. Тогда Чертанововский райсуд столицы приговорил братьев к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, а также взыскал в доход государства штраф в размере 450 тысяч рублей с каждого из них. Но урок не пошел им впрок.