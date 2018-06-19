Новости

Салах рассказал, что готов к матчу с Россией 09:34
Топливные акцизы перераспределили между федеральным и региональным бюджетом 09:34
Блоки ракет-носителей прибыли на космодром Восточный 09:24
ВЦИОМ: Большинство россиян считают ситуацию неподходящей для кредитов 09:09
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:07
В Братске загорелся целлюлозно-бумажный комбинат 09:04
Без света из-за грозы осталось 30 тысяч жителей Новосибирской области 09:03
Российский беспилотный танк назвали "Тачанка" 08:56
Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6 08:46
Росавиация выяснит причину инцидента с лайнером в Ростове-на-Дону 07:58
В Якутии начал работу "Плавучий университет" 07:58
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра 07:42
В Магадане из-за дыма в больнице эвакуировали более 40 человек 07:38
Остатки субсидий перераспределят на популярные отпускные маршруты 07:28
В Приамурье возбудили дела на руководителя турфирмы 07:00
В Минпромторге назвали введение пошлин на все интернет-покупки невыгодным 06:57
Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за столкновения с птицей 06:56
Пекин обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны 06:51
В Приморье СК проверит видео с избиением школьницы 06:27
Саудовский министр развлечений уволен за цирковое шоу 06:18
Пекин подтвердил приезд Ким Чен Ына 06:15
Посольство РФ: У США нет морального права требовать кого-то освободить 05:57
После землетрясения в Японии произошло 26 афтершоков 05:37
В Якутске бухгалтер вуза получила условный срок за хищение 14 млн 05:17
Украинец убил молдаванина за слово "хохол" 05:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 09:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Блоки ракет-носителей прибыли на космодром Восточный

Текст: Юрий Батин

В понедельник на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Ракета-носитель "Союз 2.1а" успешно стартовала с Восточного

Как сообщается на сайте Роскосмоса, старты ракет-носителей "Союз-2.1а" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и "Союз-2.1б" с космическими аппаратами "Канопус-В" №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут соответственно четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома.

Специалисты Роскосмоса встретили состав с блоками ракет, после чего он был транспортирован на технический комплекс. На складе блоков технического комплекса подготовлены рабочие места для размещения изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.

В настоящее время на стартовом и техническом комплексах, а также на заправочно-нейтрализационной станции космодрома идет годовое техническое обслуживание технологического оборудования для поддержания всех систем в состоянии готовности.

Главное сегодня

Посольство РФ: У США нет морального права требовать кого-то освободить
Пекин подтвердил приезд Ким Чен Ына
Росавиация выяснит причину инцидента с лайнером в Ростове-на-Дону
Кобзон не стал рассказывать журналистам о своем здоровье
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра