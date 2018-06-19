Блоки ракет-носителей прибыли на космодром Восточный

В понедельник на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".

Как сообщается на сайте Роскосмоса, старты ракет-носителей "Союз-2.1а" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и "Союз-2.1б" с космическими аппаратами "Канопус-В" №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут соответственно четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома.

Специалисты Роскосмоса встретили состав с блоками ракет, после чего он был транспортирован на технический комплекс. На складе блоков технического комплекса подготовлены рабочие места для размещения изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.

В настоящее время на стартовом и техническом комплексах, а также на заправочно-нейтрализационной станции космодрома идет годовое техническое обслуживание технологического оборудования для поддержания всех систем в состоянии готовности.