На Колыме женщина попыталась похитить 1,5 кг золота в сапоге

Прокуратура Магаданской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении работницы шлихообогатительной фабрики. Ее обвиняют в попытке украсть почти 1,5 килограмма золота.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина, работавшая на обогащении золотосодержащего концентрата, похитила 1467 граммов промышленного золота стоимостью более трех миллионов рублей. Драгоценный металл она спрятала в сапоге, однако вынести его за пределы фабрики не смогла. Ей помешала служба безопасности.

Сейчас следователи ОМВД по Сусуманскому району устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.