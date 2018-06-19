В Якутии начал работу "Плавучий университет"

В Якутске дан старт второй экспедиции Русского географического общества "Плавучий университет", сообщила во вторник пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

В экспедиции, которая пройдет на теплоходе "Капитан Горовацкий", принимают участие 24 человека. Это преподаватели и студенты СВФУ.

Основной маршрут намечен вверх по течению реки Лена до поселка Витим Ленского района. Будут проведены исследования природной и социокультурной среды, экологического состояния бассейна Лены. Кроме того, участники экспедиции планируют вести среди местного населения просветительскую работу в области географии, экологии, истории и смежных наук.

- Исследователи изучат состав воды, а также исследуют рыб на различные заболевания. Совместно со специалистами Росприроднадзора будет проведен анализ проб. Кроме того, изучат обрушения берегов, термокарстовые, русловые процессы. Студенты и преподаватели прочитают лекции, проведут мастер-классы для населения и школьников двух районов, - рассказал профессор Института естественных наук СВФУ Юрий Данилов.

Параллельно в рамках "Плавучего университета" на территории Хангаласского района будет работать летняя эколого-географическая школа СВФУ "Ленские столбы". А на реку Вилюй отправится экспедиция школьников "По следам Маака" (Ричард Маак совершил Вилюйскую экспедицию в XIX веке, и плоды его исследований востребованы учеными по сей день).

Первый "Плавучий университет" работал в Якутии при поддержке РГО в прошлом году. В течение месяца ученые, студенты и школьники проводили исследования на маршруте Якутск - Тикси - Якутск.