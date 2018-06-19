В Якутске бухгалтер вуза получила условный срок за хищение 14 млн

Якутский городской суд приговорил к условному сроку бывшего бухгалтера в одном из вузов за мошенничество в особо крупном размере, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Якутии.

В обязанности женщины входило своевременное начисление стипендий, пособий и средств на питание студентов-сирот. Кроме того, она ежемесячно контролировала расчеты по безналичным перечислениям.

Пользуясь служебным положением, бухгалтер в течение длительного времени начисляла стипендии и иные выплаты на банковские счета пластиковых карт, оформленных на своих родственников и отчисленных студентов. В общей сложности путем внесения ложных сведений в платежные ведомости, а также иными способами ею было похищено более 14 миллионов рублей.

Суд признал 58-летнюю женщину виновной и "с учетом полного признания вины, частичного возмещения причиненного вреда, положительных характеристик и отсутствия судимости" приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Кроме того, по иску образовательного учреждения она обязана возместить более 13,5 миллиона рублей причиненного ущерба.