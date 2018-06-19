В кратере камчатского вулкана появилось озеро

В кратере вулкана Мутновского на юге Камчатки образовалось озеро.

Появление озера в активной воронке исполина отмечено впервые. Побывавшие на вулкане туристы подтвердили открытие ученых и сделали снимки необычного явления.

- Это яркое вулканологическое событие важно и для науки, и для Камчатки, и для планеты. Оно будоражит воображение, призывает искать аналогии в разных уголках мира, зовет изучать вулканы, - рассказала "Интерфакс" научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Она привела несколько гипотез появления озера в кратере. Согласно одной из них, водоем мог образоваться из-за снижения общей активности вулкана, который не успевает испарять накапливающуюся влагу. По другой версии, так проявилась взаимосвязь между вулканами Горелый и Мутновский. После сильной активности первого в 2010-2014 годах озеро в его кратере испарилось, а теперь появилось на Мутновском.

Ученые планируют посетить вулкан, чтобы описать водоем и взять пробы, которые прольют свет на причины его возникновения.

По словам Гириной, вода в озере должна быть теплой.

Справка "РГ"

Вулкан Мутновский расположен в 80 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 2322 метров над уровнем моря. Исполин состоит из нескольких конусов, слившихся в единый массив. Активная воронка размером 440 на 100 метров врезана в западную кромку главного кратера Мутновского.