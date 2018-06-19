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19.06.2018 07:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье возбудили уголовные дела на руководителя турфирмы

Текст: Александр Ярошенко

Директор турфирмы в Амурской области, уклонявшийся от выплаты компенсаций своим клиентам, стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

- Уголовные дела возбуждены по статье 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Директор общества с ограниченной ответственностью должен был отдать долги семи амурчанам, но до сих пор не сделал этого, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Вернуть деньги, которые фирма задолжала туристам, руководителя обязал суд. Об этом директора заранее известили, но исполнять решение он не торопился.

Судебные приставы наложили арест на банковские счета должника. Теперь все деньги, которые поступят турфирме, будут взыскиваться в пользу ее обманутых клиентов.

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