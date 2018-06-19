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19.06.2018 06:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье СК проверит видео с избиением школьницы

Текст: Анна Бондаренко

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проверит появившееся в социальной сети видео, на котором одна девочка избивает другую, сообщила старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

На Ямале начали проверку видео с избиением школьницы

Видеозапись появилась в одной из социальных сетей. На ней одна молодая девушка избивает другую, плюет ей в лицо, затем заставляет извиняться, стоя на коленях.

Администраторы страницы в социальное сети сообщили, что передали запись в Следственный комитет.

- Информация о результатах проверки будет позже, - отметила Римская.

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