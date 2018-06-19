В профсоюз Владивостока обратились "застрявшие" в КНР моряки

За помощью в Российский профсоюз моряков обратились семь членов экипажа судна "Петр Великий", принадлежащего ОАО "Мурманское морское пароходство". Корабль находится на судоремонтном заводе в Шанхае, а его команда не может вернуться домой. Моряки попросили найти им замену. Об этом РИА Новости сообщили в дальневосточной региональной организации РПМ.

- На борту 19 человек. По информации экипажа, контракты закончились 12 июня. За май не выплачена заработная плата, а за июнь аванс, - рассказали представители профсоюза.

Среди членов команды есть те, кому требуется медицинская помощь. Моряки рассказали, что на судно не поставляют провизию. Кроме того, они опасались, что корабль могут продать.

Начальник управления трудовыми ресурсами Мурманского морского пароходства Светлана Шевелева, с которой связался РПМ, заявила, что решение о продаже не принималось. Зарплаты морякам вскоре должны перечислить, а поставка продуктов ожидается 19 июня.

Также представитель судовладельца рассказала, что подавшим заявления членам команды, уже готовят замену. 22 июня сменный экипаж получит китайские визы и на следующий день отправится к "Петру Великому".

Как сообщили в профком "застрявшие" на корабле моряки, им уже пришла телеграмма, подтверждающая слова Светланы Шевелевой.