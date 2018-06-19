Беларусь и Башкирия будут совместно обучать лесников

Минлесхоз Республики Башкортостан и министерство лесного хозяйства Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве в области образования в своей сфере. Документ завизирован после официального визита делегации Башкортостана в Беларусь в апреле текущего года.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и путях совершенствования образовательного процесса специалистов лесного хозяйства и лесозаготовительного производства, подготовке машинистов лесозаготовительных машин. Кроме того, во время визита обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в области образовательных и лесных технологий, а также обучения преподавательского состава.

- Вопрос повышения квалификации кадров в лесном хозяйстве актуален как для Башкортостана, так и для Беларуси в силу того, что по лесным ресурсам наши территории сопоставимы. И Башкортостану интересен опыт Беларуси в вопросах подготовки специалистов для лесной отрасли. В связи с этим во время визита мы обсудили возможность сотрудничества в области развития и совершенствования дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки работников лесного хозяйства, - рассказал корреспонденту "РГ" министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

В частности речь идет о совместной разработке типовых образовательных программ и нормативных правовых актов, информационном обмене в области профессиональной подготовки.

Кроме того, в документе говорится, что стороны планируют участвовать в различных конгрессах, семинарах, конференциях, симпозиумах, посвященных теме образования в лесном хозяйстве.

По словам Марата Шарафутдинова, со стороны республики курировать это направление будет Уфимский лесотехнический техникум. Со стороны Беларуси взаимодействие будет осуществлять республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. В перспективе для преподавательского состава Уфимского лесотехнического техникума на базе белорусского центра будут организованы курсы повышения квалификации.