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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На работу в Штаты

IT-компания экспортирует в США три тысячи роботов
Текст: Алексей Трапезников
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Пермская компания Promobot заключила контракт с американским дистрибьютором US Lighting Group на поставку 2838 роботов на рынок США. Стоимость контракта составляет более 3,4 миллиарда рублей. Стороны также договорились об открытии в Кливленде (штат Огайо) сервисного центра для пермских роботов.
Фото: Promobot Фото: Promobot
Фото: Promobot

Три года назад первого промобота команда энтузиастов собирала в гараже. Сегодня уже более трехсот роботов-промоутеров пермского производства работают в России и в 18 странах дальнего зарубежья. В основном умные помощники выполняют функцию консультантов в банках и крупных торговых центрах, а также работают консьержами, охранниками и гидами-экскурсоводами.

Теперь пермскими промоботами заинтересовались в США. Заокеанские дистрибьюторы провели анализ и пришли к мнению, что продукция уральских IT-мастеров по соотношению цены и качества превосходит китайские, японские и американские аналоги. Только за эксклюзивное право продажи промоботов в США они заплатят пермякам более 600 тысяч долларов.

- На американский рынок мы будем в течение ближайших пяти лет поставлять нашу разработку - четвертое поколение уже известного во всем мире робота-ассистента, - пояснил основатель и директор по развитию пермской IT-компании Олег Кивокурцев. - Эта модель существенно отличается от своих предшественников. Наш робот умеет не только передавать людям информацию и распознавать их вопросы, но и обучаться новым функциям.

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