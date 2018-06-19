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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ели-ели

Почему российские производители не могут наладить глубокую переработку леса
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Экономика Поволжья №7594 (131)
Отечественные лесопромышленники все меньше отправляют на экспорт кругляк, заменяя его продукцией среднего передела, однако занять заметные позиции на рынке изделий из дерева им пока не удается. В отличие, например, от Китая, который с помощью российского сырья успешно зарабатывает.
Вятка по-прежнему вывозит за пределы региона в основном кругляк или продукцию неглубокого передела. Фото: Николай Нестеренко Вятка по-прежнему вывозит за пределы региона в основном кругляк или продукцию неглубокого передела. Фото: Николай Нестеренко
Вятка по-прежнему вывозит за пределы региона в основном кругляк или продукцию неглубокого передела. Фото: Николай Нестеренко

Соответствующие данные были озвучены на втором Лесном форуме в Кировской области. По словам министра экономического развития и поддержки предпринимательства региона Натальи Кряжевой, сегодня Вятка является одним из лидеров в РФ по производству пиломатериалов, деревянному домостроению, производству фанеры и многим другим "лесным" направлениям. На экспорт поставляют свою продукцию 70 кировских предприятий ЛПК. География поставок - от Китая до США. Особенно большой спрос на кировский лес и пиломатериалы наблюдается в последнее время в Германии, Нидерландах, Бельгии.
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Однако значительную долю поставок сегодня по-прежнему составляет кругляк. Хотя область заинтересована, чтобы развивать, например, фанерное производство, а спрос на эту продукцию идет по нарастающей.

То, что сегодня Вятке при ориентации на экспорт стоит делать ставку именно на фанеру, хорошо показал в своей презентации руководитель группы торговой аналитики департамента международного делового сотрудничества и общественных связей столичного Центра международной торговли Алексей Саврасов. По его словам, доля необработанной древесины, идущей из России на экспорт, неуклонно и заметно падает. Если тенденция сохранится, в будущем вообще есть вероятность свести поставки кругляка из РФ к нулю.

Понимают это и в регионах. Так, если по экспорту пиломатериалов среднего передела Кировская область в России на 20-м месте, по необработанной древесине - на 19-м, то по поставкам фанеры - на 7-м. При этом в прошлом году по экспорту фанеры рост составил 16,8 процента. И сегодня на регион приходится семь процентов поставок этой продукции от общего объема в России.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Алексей Саврасов предложил не только сделать ставку на фанеру, что в регионе уже понимают, но и более активно выходить на новые рынки сбыта. Эксперт посоветовал обратить внимание на Юго-Восточную Азию и Индию, поскольку население там будет богатеть и покупать все более дорогие и качественные вещи. Эти регионы имеют колоссальный потенциал, что уже понял Китай, который в больших объемах закупает в России необработанную древесину, делает из нее кухни и продает на экспорт. Только за прошлый год внешние объемы продажи этого товара выросли в КНР на 53 процента.

О том, как грамотно в Поднебесной распоряжаются российской древесиной, рассказал недавно побывавший там во время визита кировской делегации директор крупного предприятия ЛПК, депутат регионального заксобрания Михаил Скворцов.

- У нас есть бесспорное преимущество - наше сырье, - говорит он. - Растущая на нашем Севере ель является, по сути, эксклюзивным товаром, поскольку обладает целым рядом важных характеристик. Например, при большой прочности она легка в обработке. Береза также в последнее время набирает популярность, и цена на нее растет. В Китае наш лес используют умно, получая огромную прибыль. Мы должны стремиться к тому, чтобы оставлять деньги от переработки здесь.

Фото: depositphotos.com
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По словам Михаила Скворцова, несмотря на конкуренцию, китайские предприниматели готовы не только покупать кировское сырье, но и организовывать совместный бизнес, строить на Вятке предприятия. Но чтобы конечная продукция стала конкурентоспособной на внешних рынках, нужно решить проблемы с логистикой. Сегодня кировчане по этой причине находятся в неравных условиях, например, со Швецией. Там почти у каждого предприятия ЛПК есть свой причал, где прямо из заводских стен продукция грузится на суда и отправляется по всему миру. У Кировской области этой возможности нет в силу объективных причин, поэтому надежда на железнодорожников. Они, по словам предпринимателя, в последнее время идут навстречу, но пока проблем еще немало. Например, нужно как можно больше открывать в регионах станций для погрузки контейнеров. Из-за их нехватки сегодня из Кирова контейнеры с лесом сначала везут до Санкт-Петербурга машинами, чтобы там погрузить на суда. Это обходится значительно дороже, чем если отправлять их из региона по железной дороге.

С тем, что в последнее время в РЖД стали прислушиваться к мнению лесозаготовителей, согласен и директор другой крупной компании Иван Козлов. Даже до Китая сегодня из Кировской области груз идет две недели, что еще недавно было немыслимо. Но есть проблемы с предоставлением подвижного состава.

- Здесь надо шевелиться самим лесозаготовителям, - говорит он. - Привыкли, что раньше РЖД давало вагоны. Но теперь их надо искать самостоятельно.

Кроме того, по его словам, назрела необходимость перехода на цифровое взаимодействие между различными структурами - РЖД, таможней, Россельхознадзором, налоговиками. Вместо того чтобы вручную развозить документы по инстанциям, нужно создать систему, как это делается сегодня в мире, когда достаточно нажать кнопку, и вся информация тут же уходит по всем адресатам.

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