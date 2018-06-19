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19.06.2018 21:00
Рубрика: Спорт

Рука подвела

Вместо трех очков в матче с Японией Колумбия получила "баранку" и первую красную карточку на ЧМ-2018
В Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" команда Колумбии, которую причисляли к теневым фаворитам ЧМ-2018, встречалась с "голубыми самураями" из Японии. Происходило это противостояние на глазах главы ФИФА Джанни Инфантино, который своими глазами решил посмотреть, как Мордовия готова к турниру.
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)

Четыре года назад Колумбия стала открытием ЧМ-2014. Команда во главе с главной звездой Хамесом Родригесом (ставшим лучшим бомбардиром турнира) показала выдающуюся игру и впервые в истории пробилась в четвертьфинал, где в очень напряженной игре уступила Бразилии с минимальной разницей. В этот раз сборная, возглавляемая легендарным аргентинцем Хосе Пекерманом, не скрывала, что намерена выйти из группы с первого места. Помочь им в достижении цели должен Радамель Фалькао, лучший бомбардир в истории сборной, который вынужден был пропустить чемпионат в Бразилии из-за травмы.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Фанаты из Колумбии и Японии устроили шествие по улицам Саранска

Японцы же дебютировали на чемпионатах мира лишь в 1998 году, но с тех пор неизменно участвуют во всех турнирах. Нынешнее первенство для команды с Востока стало шестым подряд, но лишь в 2002 и 2010 годах они смогли преодолеть групповой этап и выйти в 1/8 финала. В Россию команду привез новый тренер - Акира Нисино, который крайне неохотно общается с прессой. На пресс-конференциях "самураи" говорят мало и неохотно. Зато к турниру они подготовились куда лучше других, учитывая все возможные мелочи - даже привезли с собой шеф-повара и почти тонну риса.

Уж не знаю, помог ли рис команде из Страны восходящего солнца, но игру они начали с настоящего навала на ворота колумбийцев. Напор принес свои плоды - в 15-м матче ЧМ-2018 уже на четвертой минуте колумбийцы остались в меньшинстве. Первую красную карточку на турнире арбитр Дамир Скомина показал Карлосу Санчесу, который сыграл в гандбол в своей штрафной. В довершение японцы получили право на пенальти, который уверенно реализовал Синдзи Кагава - 1:0. За происходящим на поле со стороны наблюдал Хамес Родригес, который накануне почувствовал себя плохо и не вышел на поле в основном составе. Удивительно, но, несмотря на меньшинство, колумбийцы владели серьезным территориальным преимуществом и постоянно создавали у ворот японцев давление. В итоге на 39-й минуте счет стал равным: Хуан Кинтеро нанес удар низом со штрафного, мяч на мгновение предательски выскользнул из рук голкипера Эйдзи Кавасимы и пересек линию ворот. Японцы спорили, однако арбитр был непреклонен - система видеофиксации четко показала взятие ворот.

Фото: Николай Гагарин/РГ
На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса

Второй тайм японцы вновь начали активно. Правда, опасные удары Юя Осако и Такаси Инуи блокировал голкипер Давид Оспина. Понятно, что играть в меньшинстве сложно, и, дабы усилить атакующую линию, Хосе Пекерман решил рискнуть, выпустив на 60-й минуте Хамеса Родригеса. Но ставка не очень сработала. Хамес был не столь заметен и запомнился лишь тем, что заработал желтую карточку за грубую игру. А вот японцы продолжали создавать голевые моменты и в итоге добились своего - на 74-й минуте после углового с подачи хорошо известного болельщикам ЦСКА Кэйсукэ Хонды активный Осако вывел команду вперед - 2:1!

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