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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уповают на оператора

Власти Удмуртии не спешат ликвидировать несанкционированные свалки
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Экономика Поволжья №7594 (131)
В Удмуртии старая несанкционированная свалка на берегу Камы за год увеличилась в два раза.
Предупреждающие таблички в Камбарском районе никого не пугают. Фото: Яна Шамаева/РГ Предупреждающие таблички в Камбарском районе никого не пугают. Фото: Яна Шамаева/РГ
Предупреждающие таблички в Камбарском районе никого не пугают. Фото: Яна Шамаева/РГ

Растет не по дням, а по часам

В соцсетях появился видеоролик, снятый с квадрокоптера. На нем видно, как дрон пролетает над огромной свалкой на берегу Камы в Камбарском районе республики. Отходы туда свозят еще с 1980-х, место не новое, однако, по словам жителей близлежащих деревень, за последний год свалка увеличилась в два раза и теперь занимает территорию в десять тысяч квадратных метров.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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"Чудо", которое в народе называют Камбароидом, корреспонденту "РГ" показали местные активисты.

- Борюсь со свалкой год, раньше за ней приглядывали и мусор свозили только с поселка Кама, - рассказывает Сергей Томашевич, депутат районной думы и участник инициативной группы. - После ликвидации мусорной кучи Камбарки (она располагалась по дороге на Нефтекамск) усиленно начали засорять здесь. Ту свалку закрыли, потому что она попала в пятно застройки ныне платных мостов через реки Кама и Буй. Усугубило ситуацию и то, что зимой здесь дороги не чистят. Водители самосвалов стали вываливать мусор на обочины. Теперь эти пятачки, маленькие или огромные - метров по 5-7 в высоту, натыканы везде.

По его словам, суд еще в 2012 году постановил ликвидировать свалку, однако это решение никто не выполняет. Активисты даже самостоятельно ставят таблички "Свалка мусора запрещена", но через некоторое время их ломают, а после того, как место попало в объективы СМИ, свалку начали регулярно поджигать. Такие игры с огнем могут привести к очень серьезным последствиям для ближайших деревень. Дело в том, что рядом с местом складирования мусора находится нефтебаза.
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- За деревьями у нас железная дорога. Много товарняков здесь отстаиваются с опасным грузом: цистерны под нефть, бензин, газ. Сейчас все сухое как хворост, вспыхнет, полетит - ни одна пожарная команда не заедет, - добавил Томашевич.

"Боимся пожаров"

Тут же на свалке жители поселка Кама собирают металлолом. Для них Камбароид - источник доходов, но и они им недовольны.

- С какой скоростью свалка растет, впервые вижу такое! С Камбарки даже начали мусор возить! Мы к восьми утра приходим, тут уже машины ездят. Пожары бывают. Из-за этого у нас частенько весь поселок тонет в дыму. Все боимся, что с деревьев пожар к нам перекинется, - посетовала местная жительница Роза Ехлакова.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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От поселка до свалки - 500 метров. Груды хлама местных, конечно, тоже не радуют. Запахи гнили и отходов ветром доносит до их домов.

- Со всего района везут мусор, никто ничего не может сделать. Каждый день по 10-12 машин. В последние дни из-за шумихи, которая поднялась, стало меньше. Самосвалы едут в основном с утра, чтобы люди меньше видели, - поделился наблюдениями Евгений Яковлев.

Стоит отметить, что официального места складирования отходов в Камбарском районе нет. С 2015 года здесь строят полигон. По документам он еще не открыт, поэтому туда мусор возить тоже нельзя. Однако активисты заявили, что и это условие не выполняется. Управляющий объекта их слова опроверг.

- Мусор сюда не завозят. Сейчас ведутся строительные работы и получение лицензии. После этого, ориентировочно в июне-июле этого года, мы планируем полигон открыть, - прокомментировал управляющий Игорь Трифонов.

Ни вариантов, ни денег

В свою очередь, замглавы администрации Камбарского района Удмуртии Андрей Галанов заявил, что мусор на полигон завозят, но размещают его на временную карту складирования (на пленку, чтобы химикаты не поступали в землю) - других вариантов у властей пока нет. По его словам, раньше мусор частично вывозили в Сарапул. Сейчас это делать перестали из-за платного моста через Каму. Проезд по нему мусоровозам обходится от 1800 до 2400 рублей в обе стороны. Плюс стоимость приемки мусора - 1300 рублей. В этом случае жителям придется платить за вывоз отходов в два раза больше. Свалку на берегу Камы, по словам чиновника, планируют закрыть в августе этого года.

Фото: Егор Ефимов/РИА Новости
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- Суд предписал сделать это еще в 2012-м, но мы попросили отсрочку. По решению суда она действует до конца 2018 года. Поэтому и штрафов пока мы не платим. Чтобы рекультивировать эту территорию, нужно 20 миллионов рублей. Денег нет. Мы обратились в министерство природных ресурсов для ее включения в перечень объектов по рекультивации, но пока ответ отрицательный - необходимо разработать проектную документацию. Средств на ее разработку тоже нет. Будем изыскивать. На это необходима сумма в 5-7 процентов от общей стоимости, - подытожил Александр Галанов.

Иван Ястреб, министр строительства, энергетики и ЖКХ Удмуртии, большие надежды возлагает на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который начнет работать в республике с 1 января 2019 года.

- Сейчас в Удмуртии 568 несанкционированных свалок, учтенных в территориальной схеме по обращению с ТКО. Одна из таких находится на берегу Камы в Камбарском районе. Проблему стихийных мест складирования коммунальных отходов будет решать региональный оператор. Именно за ним закреплена такая обязанность.

Комментарий

Асхат Каюмов, эколог:

- Возложение надежд на региональных операторов - это правильно, они и придуманы для решения этих проблем. Однако помимо массы недоработок нормативного плана (они, я надеюсь, будут решены до января 2019 года) есть противоречие, вызываемое двумя федеральными законами. Тот, в соответствии с которым начнут работать региональные операторы, "перейдет дорогу" другому, по которому уже несколько лет работают представители бизнеса. По этому, уже несколько лет действующему закону, производитель (импортер) товаров принимает на себя ответственность за утилизацию выпущенной или ввезенной продукции в конце ее жизненного цикла. Установлены три варианта: самостоятельная утилизация в соответствии с нормативами, заключение договоров с предприятиями - переработчиками отходов, уплата экологического сбора государству. И размер этого экологического сбора периодически увеличивается.

Сейчас мы видим, что бизнесменам стало интересно не платить экологический сбор, а самостоятельно собирать упаковку, устаревшие компьютеры и прочий товар, ставший мусором. Они направляют это вторсырье на переработку, поскольку экологический сбор растет каждые три года. К крупному бизнесу подтягивается средний, а потом присоединится и малый - закон работает.

Но вот на рынок переработки мусора выйдут региональные операторы - они станут конкурентами бизнесу. Образно говоря, возникнет "конфликт двух бомжей возле мусорного контейнера". Поэтому сейчас важно найти меры для предупреждения этого конфликта.

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