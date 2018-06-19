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19.06.2018 13:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почти три тысячи роботов из Перми отправят в США

Текст: Алексей Трапезников
Фото: Promobot Фото: Promobot
Фото: Promobot

Пермская компания Promobot заключила контракт с американским дистрибьютором на поставку 2830 роботов на рынок США.

Стоимость контракта составляет более 3,4 миллиарда рублей. Стороны также договорились об открытии в Кливлинде (штат Огайо) сервисного центра для пермских роботов.

- На американский рынок мы будем в течение ближайших пяти лет поставлять нашу последнюю разработку - четвертое поколение уже известного во всем мире робота-ассистента, - пояснил основатель и директор по развитию пермской IT-компании Олег Кивокурцев. - Эта модель существенно отличается от своих предшественников не только дизайном, но и возможностями. Так, например, наш робот уже научился не только передавать людям полезную информацию и распознавать их вопросы, но и обучаться новым функциям. Например, его можно научить печатать билеты или чеки.

Напомним, пермяки выпустили уже несколько сотен роботов, которые на сегодняшний день работают не только в России, но и в 12 странах дальнего зарубежья. В основном умные помощники выполняют функцию консультантов в банках и крупных торговых центрах, а также работают консьержами, охранниками и гидами-экскурсоводами.

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