Под Саратовом в реке утонула пятилетняя девочка

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка на водоеме в Энгельсском районе, сообщил во вторник, 19 июня, СК РФ по Саратовской области.

Накануне вечером в понедельник, 18 июня, в полицию сообщили об обнаружении в реке тела пятилетней девочки. Сразу же началась доследственная проверка.

По версии следствия, ребенок отдыхал вместе с матерью и ее сожителем на одном из островов в Энгельсском районе. Как рассказывают взрослые, в какой-то момент девочка пропала из поля зрения. А когда мать и другие отдыхающие пошли ее искать, через некоторое время тело ребенка обнаружили в воде. Девочка уже не дышала.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучаются условия жизни ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.