Уфимский лицеист изобрел приложение для глухонемых

Выпускник уфимского лицея разработал приложение LifeTalk, предназначенное для глухонемых. Программа может переводить голос в текст и язык жестов.

- Приложение предназначено для эффективной коммуникации с глухонемыми людьми. Для общения с ними нужно знать язык жестов, которым владеют далеко не все. Данное приложение решает эту проблему. Принцип действия программы прост: Человек направляет камеру смартфона на глухонемого, видеопрограмма фиксирует его жесты и переводит в текст. Обратная связь работает по тому же принципу: человек записывает видеообращение, а программа преобразует запись либо в текст, либо в язык жестов, - рассказал корреспонденту "РГ" автор идеи.

С этим проектом Артур Шайхатаров вошел в число финалистов крупнейшего в Европе конкурса идей социального предпринимательства - Social Impact Award. За свою работу уфимец может получить грант 120 тысяч рублей. Ранее он уже выиграл 500 тысяч за создание мессенджера для общения слепоглухих людей LifeFeel. Работа приложения основана на азбуке Морзе: собеседник вбивает сообщение на смартфоне, а до получателя оно доходит в виде вибраций.

В этом году Артур, закончив 11 класс лицея, поступает в один из московских технических вузов вне конкурса, как призер олимпиады научных работ школьников.