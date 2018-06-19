В Ульяновске началась подготовка к производству "Русланов"

Ульяновский авиазавод "Авиастар-СП" разместил на портале госзакупок заявку на оценку готовности предприятия к возобновлению производства тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Максимальная цена контракта 9,5 миллиона рублей. Подрядчику предстоит провести ревизию технологического оснащения авиазавода для Ан-124, оценить его пригодность для дальнейшего производства и трудозатраты по перемещению оборудования для высвобождения производственных площадей. Заявки на тендер принимаются до 26 июня, сообщает "Интерфакс".

Ранее командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов рассказал о планах возобновить производство "Русланов". А руководитель дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин отметил, что перезапуск Ан-124 в новом облике - решаемая задача.

Ан-124 "Руслан" - разработанный в СССР тяжелый дальний военно-транспортный самолет, обладатель рекорда грузоподъемности среди серийных воздушных судов. Это единственный в мире тяжелый транспортный самолет, способный использовать для взлета и посадки грунтовые аэродромы. Конструкция шасси позволяет изменять клиренс 400-тонного гиганта для удобства погрузки и выгрузки. С той же целью носовая часть самолета открывается вверх.

В советское время "Русланы" собирали в Киеве и Ульяновске, всего построено 55 самолетов. В 2004 году выпуск "Русланов" был прекращен, с 2006-го обсуждается вопрос о его возобновлении. На "Авиастаре" имеются два недостроенных планера Ан-124, готовность приобретать "Русланы" выказали Минобороны России и компания "Волга-Днепр", выполняющая авиаперевозки тяжелых и крупногабаритных грузов. Они располагают парком из 16 и 12 Ан-124, соответственно.

Завод "Авиастар" специализируется на выпуске военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании и модернизации строевых "Русланов".