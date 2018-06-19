Без света из-за грозы осталось 30 тысяч жителей Новосибирской области

В результате отключения электроэнергии на подстанциях "Легостаево", "Никоновская", "Маслянинская", "Огнево-заимская" больше 30 тысяч жителей Новосибирской области остались без света.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, перебои, возникшие в результате сильной ночной грозы, коснулись Черепановского и Маслянинского районов.

Всего под отключение попали 5 090 жилых домов в 48 населенных пунктах и 19 скважин. Его причиной спасатели называют срабатывание автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ во время прохождения в тех районах грозового фронта. На объектах работают шесть аварийно-восстановительных бригад.

Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение, связанное с предстоящими ливнями, градом и шквалистым ветром, скорость которого, по данным синоптиков, и в ближайшие сутки сможет достигать 27 метров в секунду. Специалисты советуют новосибирцам во время непогоды проявлять повышенную осторожность.