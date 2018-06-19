Федеральные эксперты обсудят в Омске проблему ветхого жилья

Омское правительство пригласило представителей федерального министерства строительства и ЖКХ, а также профильного комитета Государственной думы, чтобы поднять вопросы капитального ремонта и ветхого жилья. Причины - веские. Проблема износа домов, в том числе первых массовых застроек, в регионах России стоит крайне остро.

Наиболее она актуальна в Омске, где расположено 170 домов 355-й серии, срок эксплуатации которых достиг предела. Омичи имеют опыт реконструкции "хрущевок" по четырем лицензированным технологиям, которые опробовали на полусотне домов. Методики позволяют усилить конструкции, продлив им жизнь еще на четверть века. Однако такое обновление потребуют порядка одного миллиарда рублей.

- Тем не менее мы обязаны заняться домами 335-й серии, подняв данный вопрос до федерального уровня, - считает врио губернатора Омской области Александр Бурков. - Для нас также принципиально важно, чтобы государственная программа переселения жителей из ветхих и аварийных домов была продолжена. И не только в Омске, но и в целом по России. Поэтому мы пригласили представителей министерства строительства и ЖКХ России, депутатов Государственной думы, чтобы обсудить эти темы.

В настоящее время только по судебным решениям Омск должен направить на капитальный ремонт домов более 12,6 миллиарда рублей. Таких средств ни в городском, ни в областном бюджетах нет.

При этом омичи не сидят сложа руки. В этом году отремонтируют более двадцати домов - по ним в судах были заключены мировые соглашения. Чтобы держать руку на пульсе, власти города и области проинспектировали подлежащие ремонту объекты Советского округа.

В стене дома на улице 20-го Партсъезда, не знавшего ремонта два десятка лет, начала рушиться кирпичная кладка. Ремонт стоит больших денег, и жители признаются, что сами не способны нести такие траты. 8,5 миллиона рублей на реконструкцию выделили из резервного фонда города, и строители приступают к работе.

Идет ремонт в пятиэтажке на 22-го Апреля. С помощью сайдинга утеплен и обновлен фасад многоэтажки на Андрианова. Поэтапно ремонтируют дом на улице Никифорова. Жильцы довольны.

- Каждый год мы привлекали альпинистов, чтобы очистить кровлю от снега. А теперь с новой крышей такой нужды больше нет, снег на ней вообще не накапливается, - говорит старшая по дому Мария Горбунова.

Однако то, что сделано, - капля в море. И в настоящее время совместно с региональным правительством город формирует комплексную программу по решению проблем тех домов, по которым вынесены судебные решения. Но уже сейчас расходы по данной статье в два с половиной раза превышают возможности городского бюджета.

- Годовой объем налоговых поступлений составляет порядка шести миллиардов рублей. Этого хватит, чтобы за два с половиной года закрыть проблему с ремонтом домов, по которым состоялись судебные решения. Однако мы не можем себе этого позволить, поскольку бюджет несет и многие другие социальные, коммунальные и иные обязательства перед омичами, - говорит мэр Оксана Фадина. - На сегодняшний день в проведении капитального ремонта нуждается 621 дом. Еще 180 имеют статус аварийных, и этот список постоянно пополняется.

Региональные власти возлагают большие надежды на федеральную поддержку. Выездное совещание пройдет в Омске 26-27 июня. Его работу возглавит председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКК Галина Хованская. В обсуждении примут участие российские и региональные законодатели, представители минстроя РФ, Фонда ЖКХ, экспертного сообщества.

Справка

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья, осуществляемой в паритете с государством до 2017 года, новоселами стали 7297 омичей. Под снос пошло 337 старых домов. Государственные деньги власти вложили в новостройки, это оказалось гораздо экономичнее, чем переселять людей во вторичное жилье. Квартиры сдавали с полной чистовой отделкой "под ключ". Омская программа касалась домов и построек, признанных аварийными до 2012 года. Большинство обитателей бараков без поддержки государства не смогли бы самостоятельно купить новое жилье. По предварительным оценкам, потребность финансирования нового расселения ветхого фонда по пятилетней программе в Омске превышает пять миллиардов рублей.