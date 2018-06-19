Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за столкновения с птицей

Столкновение с птицей стало причиной экстренной посадки Boeing 737-800 в аэропорту Новосибирска.

Как рассказала "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, птица ударилась о лобовое стекло самолета, который вылетел из новосибирского аэропорта Толмачево в Петропавловск-Камчатский накануне в 23.20 местного времени.

После столкновения пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнеру, на борту которого находились 147 пассажиров, пришлось несколько часов кружить над городом, вырабатывая топливо. В 2.53 Boeing произвел посадку. Стекло самолета не получило повреждений, разгерметизации не было.

Спустя два часа пассажиры были отправлены к месту назначения резервным бортом. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.