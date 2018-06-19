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19.06.2018 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шестнадцать детей порезали ноги на новосибирских пляжах за день

Текст: Валерия Бычкова (Новосибирск)

"Конвейер" детских травм неожиданно случился на новосибирских пляжах. На одном из них, в районе ОбьГЭС, порезы ног получили 14 детей. Интервал между порезами длился от получаса до одной минуты.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили "РГ" в муниципальной аварийно-спасательной службе, все происходило во второй половине дня 18 июня в районе спасательных постов "Детский пляж" (14 пострадавших), а также "Горский" и АСО "Южный", где поранились по одному ребенку.

Всего порезы получили 12 девочек и 4 мальчика. Всем им потребовалась медицинская помощь. Возраст детей - от 4 до 16 лет.

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