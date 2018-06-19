Сибирские ученые настроят телескоп "Евклид" на поиск темной материи

В Сибири разработана голограмма для настраивания четырехлинзового объектива. Он нужен для работы космического телескопа "Евклид", задача которого - исследовать причины расширения Вселенной и найти темную материю.

Специалисты Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ) в сотрудничестве с немецкой компанией Dioptic облучили лазерным пучком компьютерно синтезированную голограмму. Таким образом, утверждают они, можно сравнить такую виртуальную модель (в данном случае линзу) с реальным объектом и определить отклонение его формы от расчетной с чувствительностью до нескольких нанометров, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

- Этот метод широко используется в оптической промышленности для контроля изготавливаемых асферических линз и зеркал, - говорит старший научный сотрудник ИАиЭ кандидат технических наук Руслан Насыров.

Специалисты двух стран совместно разработали новые методы и технологии контроля сложных оптических систем с помощью голограмм. Один из них использован в Институте внеземной физики Общества Макса Планка для настройки ближнеинфракрасного спектрометра и фотометра (тепловизионной установки) космического телескопа "Евклид", рассчитанного на поиск темной материи. Планируемое время запуска телескопа - 2021 год.

- В голограмме был закодирован целый объектив, состоящий из четырех линз. С ее помощью в Институте внеземной физики удалось собрать нужную аппаратуру и установить все линзы на свои позиции с точностью до микрона, - говорит Руслан Насыров.

Как утверждают ученые, проблема поиска темной материи заключается в том, что она, в отличие от звезд, практически не излучает свет. Для ее обнаружения нужна сверхчувствительная оптическая система, которая смогла бы увидеть объекты с очень слабым излучением на огромном расстоянии.

Справка "РГ"

Миссия космической программы - исследование расширения Вселенной за последние 10 миллиардов лет. Предполагается, что телескоп "Евклид" поможет понять, почему расширение Вселенной ускоряется, а также какова природа источника, ответственного за это ускорение.