В Бурятии 11 человек попали в больницу после посещения кафе

В Улан-Удэ с пищевым отравлением госпитализированы посетители одного из городских кафе. Все они попали в больницу в период с 16 по 18 июня, передает РИА Новости со ссылкой на главврача территориального центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина

Через два дня специалисты будут располагать результатами анализов пострадавших. Только после этого в учреждении сообщат о точном диагнозе.

Известно, что среди поступивших на лечение нет "тяжелых" пациентов.

Между тем, в кафе, где ели госпитализированные, уже выявлены нарушения в технологии приготовления блюд, условиях хранения продуктов, а также проблемы с документами.