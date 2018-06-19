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19.06.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии ребенок получил ожоги на несанкционированной свалке

Текст: Дмитрий Мальков

Десятилетний мальчик получил многочисленные термические ожоги, упав в несанкционированную свалку отходов гидролизного производства (легнина) в поселке Усть-Абакан Хакасии.

Под Красноярском ребенок погиб от удара током

Как сообщили в СК по региону, происшествие произошло 15 июня.

- Несовершеннолетний вместе с родителями приехал для отдыха на берег реки Енисей, остановившись на участке местности со стороны  улицы Некрасова поселка Усть-Абакан. Пока родители занимались обустройством места для отдыха, мальчик пошел прогуляться по окрестности.  Отойдя на несколько метров от места стоянки, он провалился в отвал с тлеющим лигнином, - рассказали в ведомстве.

Крики о помощи ребенка услышали родители и вытащили его из котлована. Врачи после госпитализации диагностировали у мальчика термическими ожогами рук и ног.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и происхождение свалки опасного легнина. Проводится доследственная проверка.

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