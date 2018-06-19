В Красноярске открылся новый хирургический корпус БСМП

Строительство хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича проводилось в рамках подготовки Красноярска к 29-й Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в марте 2019 года. Первые операции в новых стенах медики проведут уже на этой неделе. 18 июня готовность корпуса к приему первых пациентов оценил временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс.

Новое четырехэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров было построено за два года. Большая часть средств на возведение объекта, а это почти 1,5 миллиарда рублей, выделена из федерального бюджета, еще 700 миллионов рублей - средства региона.

После осмотра нового отделения глава края отметил, что больница скорой медицинской помощи получила суперсовременный корпус, оснащение которого соответствует международным стандартам. В отдельно стоящем здании оборудованы 15 операционных, три из них для экстренных операций. Здесь также разместили реанимационный блок на 24 койки и палаты для пробуждения больных после хирургических вмешательств. Прежний операционный блок, расположенный в основном здании БСМП, медики в дальнейшем планируют использовать как лабораторию для анализов.

Ежегодно в БСМП проходят лечение более 60 тысяч человек, здесь проводят 13 тысяч операций. Ввод в работу нового корпуса позволит увеличить эту цифру до 15 тысяч. Чтобы обеспечить их проведение, будет расширен штат врачей и младшего медицинского персонала. Штатное расписание сформируют по итогам нескольких месяцев работы нового корпуса.

- За последние пять лет в сферу здравоохранения Красноярского края вложены большие средства, и уже заметны результаты этой работы. Сейчас полным ходом идет строительство на краевой больнице - еще одном объекте, который возводится в рамках подготовки к Универсиаде. Думаю, что в такие моменты мы все видим, что Студенческие игры меняют наш город, помогая развивать самые разные направления нашей жизни, - рассказал Александр Усс.

Добавим, что во время Зимних студенческих игр в корпусе планируется оказывать экстренную хирургическую помощь спортсменам и гостям Универсиады. После Студенческих игр медицинские услуги в отделении будут предоставляться в полном объеме всем жителям края.