В красноярском поселке загорелся жилой дом, один человек погиб

Следственный комитет выясняет причин гибели мужчины при пожаре в жилом доме в поселке Каменск Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СК по краю, возгорание многоквартирного жилого дома в Каменке произошло 18 июня поздно ночью. Огонь через деревянную раму окна одной из квартир перекинулся на козырек балкона и деревянные перекрытия крыши. Из опасения обрушения всем жителям спешно пришлось покинуть свои квартиры.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 40-летнего мужчины со следами отравления угарным газом. Согласно предварительным данным, им оказался хозяин квартиры, вероятно и ставшей очагом возгорания. По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем самого погибшего.

Сейчас СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет приниматься решение о необходимости возбуждения уголовного дела.