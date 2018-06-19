Видео: Новосибирцы зависли вниз головой на сломанном аттракционе

На Михайловской набережной Новосибирска сломался аттракцион "360 градусов": катающиеся на пять минут зависли в воздухе вниз головой. Кабина с людьми находилась в самой верхней точке.

По словам очевидцев, у аттракциона отлетело колесо. На помощь пришли прохожие. Они подтолкнули механизм аттракциона и смогли вернуть кабину на землю.

Как сообщили "РГ" в СУ СК по Новосибирской области, в ведомстве начали проверку инцидента. Опрашиваются работники парка и очевидцы происшествия. Как только будут выяснены все обстоятельства дела, следователи вынесут процессуальное решение. Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.