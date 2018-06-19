ФСБ задержала в Москве брата экс-главы Дагестана

Депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова задержали в Москве сотрудники ФСБ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, его задержание может быть связано с обвинением в тяжком преступлении.

Источник уточнил, что Раджаб Абдулатипов – брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова - задержан в аэропорту Москвы при попытке покинуть территорию России, и в настоящее время находится на допросе в Следственном комитете РФ.

В правоохранительных органах Дагестана заявляют, что не располагают информацией о задержании Раджаба Абдулатипова.

Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2016 год руководил Миграционной службой республики. В 2016 году был избран депутатом Народного собрания Дагестана, является председателем Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.