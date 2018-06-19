В Дагестане прокуратура потребовала убрать заборы и шлагбаумы, преграждающие свободный доступ к Каспийскому морю возле одной из баз отдыха. Но данный факт не единичен - десятки километров побережья застроены многоэтажными особняками и закрыты для прохода простым гражданам.

Прибрежная территория Каспийского моря начала активно застраиваться с начала 90-х годов. Десятки километров песчаного побережья постепенно оказались во владении местных чиновников и нуворишей. Если раньше любой желающий мог выбрать себе место отдохнуть на морском берегу, то теперь это весьма проблематично. Все подходы к морю перекрыты шлагбаумами и высокими заборами, за которыми скрываются многоэтажные особняки с лифтами и бассейнами. Строительство на побережье запрещено. Но, используя лазейки в законодательстве, чиновники раздавали земли "своим людям". Чаще всего используется схема, когда земельный участок выделяется в аренду на 49 лет. За последние несколько лет выявлено около трехсот нарушений природоохранного законодательства.

Мало того, чиновники за государственный счет прокладывали к своим дворцам благоустроенные дороги. Так, согласно материалам следствия, новую асфальтированную дорогу к расположенным на берегу моря виллам экс-главы Дагестана Абдулатипова и премьера Гамидова построили, игнорируя конкурсы и госконтракты. По документам расходы составили 35 миллионов рублей, что в два раза больше реальной суммы. В результате деньги были предположительно похищены.