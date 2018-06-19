Археологи уточнили возраст петроглифов на Кольском полуострове

Сотрудники Кольской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН подтвердили возраст наскальных рисунков у Канозера - им действительно 6000 лет.

В ходе работ археологическая экспедиция обнаружила орудия труда, которыми были сделаны эти рисунки. Кроме того в числе находок археологов - осколки керамических изделий, сколки слюды и другие артефакты, которые позволяют достоверно подтвердить первоначальную гипотезу ученых о возрасте обнаруженных петроглифов Канозера.

- Это - древнейшие из наскальных рисунков, обнаруженных археологами на Кольском полуострове, - сообщил ТАСС директор музея "Петроглифа Канозера" Владимир Перевалов. - И сколки слюды, найденные учеными, могли появиться в процессе выбивания петроглифов на скалах.

Археологические раскопки на острове Каменный ведутся не первый год. Петроглифы Канозера числятся среди пяти самых крупных памятников эпохи неолита в мире. Комплекс петроглифов, найденных в районе Канозера на юго-востоке Мурманской области, включает в себя около 1200 изображений животных, людей, сцен охоты и рыбалки, а также солярные и лунные символы.