До конца июня Минэкономразвития РФ намерен внести в Госдуму закон о развитии Арктической зоны РФ и создании на территории российского Крайнего Севера опорных зон развития. Об этом сообщил в ходе заседания президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации представитель Минэкономразвития Дмитрий Веригин. По его словам, в будущем оформление опорной зоны для арктического региона будет занимать от полугода до нескольких лет.

Напомним, в августе 2017 года правительство утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Общий объем средств, выделяемых на программу из федерального бюджета, составляет более 190 миллиардов рублей. Финансирование будет вестись по трем направлениям: развитие опорных территорий, Северного морского пути и судоходства в Арктике, а также создание нового оборудования и технологий.

До сих пор правовой статус российской Арктики остается весьма размытым. Жители Крайнего Севера по факту приравнены к жителями средней полосы, хотя условия проживания и работы, например в Мурманской области, несопоставимы с Курской или Ярославской. Все, что производится в Арктике, примерно на четверть дороже аналогичной продукции, выпускаемой южнее, в силу одних только климатических особенностей Севера, даже если не учитывать другие причины "северного удорожания". Ясно, что развитие арктических территорий требует особой нормативной базы, но попытки принять так необходимый этим регионам федеральный закон ничем не заканчивались начиная с 1998 года.

Казалось бы, "арктическая" нормативная база велика - более 500 нормативных актов, подчеркивает в одной из своих статей Юрий Лукин, доктор исторических наук, профессор, директор научно-образовательного центра "Институт Арктики". Весь этот массив необходимо обновлять, провести его ревизию и унификацию, часть исключить, а в другие документы внести поправки. Это необходимо для решения огромного пласта проблем. Например, за рамками федерального закона о Российской Арктике сегодня остаются все северные льготы для населения и преференции для бизнеса. Вопросы о северных льготах, как и пенсионное законодательство, сегодня базируются на устаревшей правовой основе прошлого столетия. Они требуют не просто открытого обсуждения, научных дискуссий, но и очень тонкой настройки в таком чувствительном деле, как мотивация людей к жизни и работе в Заполярье. Давно пора, не затягивая, пересмотреть и все действующие законы "о северах" с учетом того, что Российская Арктика сегодня - это неотъемлемая часть Российского Севера. С развитием транспорта Крайний Север страны уже почти перестал быть "крайним". Сюда легко попасть, но мало кто хочет здесь остаться.

- Имеет смысл рассмотреть возможность создания в России независимого Арктического правового центра на основе государственно-частного партнерства или в составе РАН, МГУ, САФУ, который бы и занялся этой работой, огромной по своим масштабам, по заказу правительства РФ, утверждая все изменения в Государственной Думе, - подчеркивает Юрий Лукин. - И, конечно же, уделить при этом особое внимание реальной практике правоприменения в Российской Арктике имеющихся законов. Также, возможно, следует создать самостоятельное министерство по Российской Арктике, не раздувая его штат. Думаю, что такому министерству вполне хватило бы работы по координации и реализации всех арктических проектов.

Мнение

Михаил Жуков, ученый секретарь научного совета АНО "Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера":

- Идея опорных зон, мягко говоря, не нова. Комиссия Вернадского еще до Первой мировой войны оформила идею опорных зон как государственную стратегию освоения территории. И вот теперь мы вернулись к этой идее. Да, это неплохо, но опорные зоны - только один из инструментов, который не исчерпывает всех задач развития арктических территорий. Он должен применяться вкупе с другими инструментами, которых пока нет. Опорные зоны решают вопросы только одних частей Арктического региона, не решая проблем других его частей. Ведь не весь регион целиком попадает в опорную зону, а лишь его часть. А остальные части как? Да никак - по усам текло, а в рот не попало.