Станция метро "Сосновая Поляна" должна появиться раньше станции "Кудрово", потому что первая располагается в Петербурге, а вторая - в Ленинградской области. И вообще, городскому бюджету не следует оплачивать метро для областных жителей. Запрос такого содержания петербургские парламентарии направили губернатору. Корреспондент "РГ" разбирался в специфике вопроса.

2027-й и точка

Станция метрополитена "Сосновая Поляна" - это будущая станция будущей Красносельско-Калининской линии, которая начнется от "Обводного канала" и включит в себя 10 станций. Пока что "Метрострой" строит первую часть этой линии - две станции: "Путиловскую" и "Юго-Западную" и перегон между ними. "Путиловская" вместе с "Кировским заводом" Кировско-Выборгской линии образует пересадочный узел. Таким образом, первый участок новой линии включит в себя лишь один перегон, который разгрузит действующие станции "Автово", "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".

По словам начальника службы по связям с общественностью ОАО "Метрострой" Екатерины Гигиняк, компания заключила контракт с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) на строительство этого участка

29 декабря 2015 года, он заканчивается 30 июня 2022-го. По идее, в этот день петербуржцы смогут воспользоваться двумя новыми станциями.

- На участке от "Путиловской" до "Юго-Западной" мы провели уже подготовительные работы: построили технологические шахты и установили на них горные комплексы для доставки в будущие тоннели материалов и оборудования. Если все будет хорошо, то в этом году нач-нем проходку первого тоннеля, - сообщила "Российской газете" Екатерина Гигиняк.

Пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина добавляет, что на строящемся участке между "Путиловской" и "Юго-Западной" еще не до конца решены вопросы приобретения земель, необходимых для строительства новых станций. Что касается строительства Красносельско-Калининской линии от "Обводного канала" до "Путиловской", то оно сейчас заново проектируется, потому что проект устарел. КРТИ намерено завершить проектирование в 2019 году и не позже 2020-го начать там строительство, для чего будут проведены необходимые конкурсные процедуры. Перспективы же участка от "Юго-Западной" до "Сосновой Поляны" - более отдаленные.

- Там сейчас ведутся работы по разработке проекта планировки территории линейного объекта, мы намерены закончить их в 2019 году, к 2022-му подготовим проект, после чего можно будет начать строитель-ство. Таким образом, всю Красносельско-Калининскую линию от "Обводного канала" до "Сосновой Поляны" реально сдать только в 2027 году, - подчеркнула Юлия Головина.

По ее словам, со строительством станции метро "Кудрово" это никак не связано, и даже если предположить, что "Кудрово" вообще не будет строиться, на сроки ввода в эксплуатацию Красносельско-Калининской линии это не повлияет.

300 метров уже есть

Со станцией метро "Кудрово" все намного проще. Она станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии, а ее появление потребует строительства лишь одного перегона от станции "Улица Дыбенко" и электродепо для обслуживания составов.

Более того, этот перегон уже частично построен. По словам руководителя пресс-службы "Метростроя" Екатерины Гигиняк, в 90-х годах прошлого столетия там начиналось строительство, и тоннели от "Улицы Дыбенко" в сторону Кудрова были пройдены метров на 300. Потом стройку заморозили из-за проблем с финансированием.

- На данный момент у "Метростроя" нет контракта с КРТИ на строительство этого участка Лахтинско-Правобережной линии, - говорит Екатерина Гигиняк.

Пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина уточняет, что проектирование участка от "Улицы Дыбенко" до "Кудрово" планируется начать в 2020 году и завершить в 2022-м, а на данный момент комитет готовит конкурсную документацию для выполнения предпроектных работ.

- При нормальном финансировании мы сможем ввести в эксплуатацию станцию "Кудрово" в 2025 году, но на сроки появления станций Красносель-ско-Калининской линии это не влияет, потому что таков технологический процесс. И заявлять, будто у нас есть какие-то приоритеты в пользу "Кудрово", неправильно. Правительством города выработана политика на комплексное развитие метрополитена, которая позволяет строить несколько линий, - подчеркнула Юлия Головина.

На данный момент в Красносельском районе Петербурга, жители которого прежде всего заинтересованы в появлении станций новой Красносельско-Калининской линии, проживают около 380 тысяч человек. В Кудрово, получившем недавно статус города в Ленинградской области, проживают около 70 тысяч человек, и социологи прогнозируют, что к 2020 году там будут уже более 100 тысяч. Кудрово располагается в непосредственной близости от административной границы Петербурга, и не вызывает сомнений, что большинство его жителей работают в Петербурге.

Кстати, "Российская газета" выяснила, что строительство будущей станции "Кудрово" предполагается не только за счет средств петербургского бюджета.

По словам сотрудника пресс-службы правительства Ленинградской области Константина Андрианова, областной бюджет берет на себя предоставление земельного участка, необходимого для строительства этой станции, и финансирует строительство ее наземного вестибюля. Поэтому, согласно имеющимся на сегодняшний день планам, петербургскому бюджету предстоит оплатить только строительство подземной части этого участка Лахтинско-Правобережной линии.

Эксперты уверены, что петербургские депутаты поторопились, потребовав от губернатора прекратить строительство станции метро "Кудрово" в пользу строительства станций Красносельско-Калининской линии. Похоже, эти проекты мало влияют друг на друга с точки зрения финансирования, но в равной степени нужны людям, которые живут и работают в Петербурге.