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19.06.2018 20:48
Рубрика: Спорт

В болельщиках страна и Питер

Известный комментатор Геннадий Орлов об атмосфере матча Россия - Египет
Сборная России проведет 19 июня второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча команды Станислава Черчесова против Египта состоится на стадионе "Санкт-Петербург".
Текст: Илья Зубко (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Санкт-Петербург и его гости из Египта последние дни жили в восторженном ожидании матча второго тура группы "А". Фото: Сергей Коньков/ ТАСС Санкт-Петербург и его гости из Египта последние дни жили в восторженном ожидании матча второго тура группы "А". Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Санкт-Петербург и его гости из Египта последние дни жили в восторженном ожидании матча второго тура группы "А". Фото: Сергей Коньков/ ТАСС

Важность игры с "фараонами" колоссальная, поскольку в случае победы россияне досрочно обеспечат себе выход из группы. Впрочем, с учетом того, что в копилке нашей команды после победы над Саудовской Аравией уже три очка, и любой другой результат оставляет ей шансы на плей-офф. Нетрудно вообразить, какой ажиотаж вызвал в городе на Неве приезд сборной России. Благо, погода в Петербурге стоит сейчас прекрасная - тепло, солнечно, а восхитительные белые ночи только добавляют праздничного настроения. Все, кто смог достать билеты на футбол, не пожалев на них немалые деньги, уже с утра мыслями на стадионе и начали съезжаться к арене на Крестовском острове задолго до стартового свистка. Остальные спешно бронируют столики в питейных заведениях или отправляются в фан-зону на Конюшенную площадь.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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За несколько часов до начала матча корреспондент "РГ" пообщался с, наверное, самым известным и уважаемым футбольным экспертом Санкт-Петербурга, телекомментатором Геннадием Орловым.

Геннадий Сергеевич, какие ожидания от игры?

Геннадий Орлов: Все те, кто играл в первом матче, должны выходить на поле. Жалко, нет Дзагоева, но, значит, слева выйдет Черышев. Но когда ты атакуешь слева, у них на правом фланге в атаке Салах. И здесь очень интересная история. Надо Черчесову придумать какие-то тактические уловки. Все игроки нашей сборной, конечно, проиграют в скорости Салаху. По идее напрашивается вариант, который применили швейцарцы против бразильца Неймара. Один атакует, второй страхует сзади, и подходит из центра поля еще опорный полузащитник - получается такой треугольник. Если Неймара закрыли, то Салаха не закрыть, что ли?

По первому матчу сборной России кого выделите?

Геннадий Орлов: Мне понравилось, как подключался Фернандес. Самедов был на своем уровне. Самедов и Жирков - два футболиста, которые просто необходимы для культуры игры. Хороший точный пас - это главный инструмент в футболе. Если он выполняется со смыслом, с умом, то часто это приводит к успеху. Конечно, Самедов, Жирков, Игнашевич, Головин - это культура игры. И я бы еще сюда присоединил воспитанника испанского футбола Черышева. У него тоже культура паса высока. Для нас важно мяч держать, а делать это можно за счет точного паса.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Тренерам обоих сборных перед матчем постоянно задавали вопросы о Салахе...

Геннадий Орлов: Салах - это уникальный человек. Мусульмане ему подарили землю в Мекке. Самое сакральное место для них, а ему там участок подарили. Но мне кажется, что он еще не такая звезда, как Месси или Роналду. Ему еще надо доказать. Три года назад он еще очень дешево котировался. А команда Египта хороша и с ним, и без него. Он - это вишенка на торте. Команда же - одна из сильнейших в Африке, что там говорить.

Все ли ваши знакомые смогли купить билеты на матч?

Геннадий Орлов: Нет. Все мои друзья билеты не купили - рассчитывали на меня. Но они продаются только через сайт ФИФА. Часть билетов, предназначенных только для России, сразу же раскупили. Всем занимается ФИФА - они сами продают, чтобы избежать подделок и так далее.

Геннадий Орлов: У нас в Питере даже многие продавщицы магазинов - в одежде с флагами и орлами

Насколько питерцы воодушевлены приездом сборной России?

Геннадий Орлов: Я с утра пошел в магазин купить батон на завтрак - люди просто изнемогают от нетерпения, ждут, когда матч начнется. Живут только футболом. Даже продавщицы в одежде с флагами и орлами. В Петербурге сегодня все живут футболом. А милиционеры все в парадной форме - в красивых белых рубашках, выглядят очень хорошо, всем улыбаются. Еще в Гостином дворе сделали гениальную штуку. На втором этаже галереи самая длинная пивная стойка. Там сидят люди со всех стран и смотрят футбол по телевизору, пьют разливное пиво. Это так демократично и здорово. Там аншлаг все время - для болельщиков это красота. И поговорить есть с кем.

Атмосфера в городе замечательная, согласны?

Геннадий Орлов: Вы посмотрите, какой праздник. Болельщики футбольные свободны, и агрессии при этом никакой нет. Все очень доброжелательные, поют. Такая обстановка - вообще образец мирного сосуществования. Так и должно быть.

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