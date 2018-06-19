В Сыктывкаре набирает обороты скандал с частными перевозчиками. Они отказываются выходить на маршруты и требуют заключить с ними прямые договоры.

В один из первых дней июня нынешнего года в городе случился настоящий транспортный коллапс. Жители так и не смогли дождаться автобусов, чтобы из своих микрорайонов уехать на работу, а потом вернуться домой. На маршруты не вышли 90 автобусов.

Стали разбираться в проблеме. И выяснилось, что частные перевозчики отказались выходить на линии, боясь быть оштрафованными. Дело в том, что вступил в силу федеральный закон, согласно которому договоры субподряда перестали быть легитимными. Работать можно только по прямым договорам. Тем же, кто нарушит условие, грозят серьезные штрафы. Водителям придется заплатить по пять тысяч рублей, организациям - от 30 до 300 тысяч.

Частники отмечают, что предупреждали власти о возможной проблеме еще задолго до вступления закона в действие. Власти обещали, что все будет нормально. Но Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1, а именно оно и выиграло два аукциона и получило право заниматься организацией перевозок по всем городским маршрутам, отказалось заключать с частными перевозчиками прямые договоры.

Контракты же с САТП №1 администрация Сыктывкара заключила на два года. Их цена 3,15 и 3,65 миллиона рублей.

В мэрии Сыктывкара собрали совещание с участием всех заинтересованных сторон, в том числе и товарищества из 16 частных перевозчиков,а по итогам совещания создали рабочую группу.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов не видит проблемы в монопольном положении автотранспортного предприятия на рынке перевозок. По его мнению, у САТП №1 есть перспективы модернизации автотранспорта. Да, предприятие в полном объеме не справилось со всеми взятыми обязательствами и договорами. Поэтому возвращение к отношениям аренды, которые были установлены между перевозчиками и САТП №1 на момент проведения конкурса, как считает градоначальник, позволит продолжить проект модернизации парка автомобилей.

Проверкой ЧП с массовым невыходом на маршруты занимается и прокуратура, которая заинтересовалась информацией о якобы "серых" схемах выплаты заработной платы в автопредприятии.

- Зарплаты "в конвертах" - это бич индивидуальных предпринимателей, - заявил на пресс-конференции мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Эксперты, изучающие развитие скандальной ситуации в сфере автотранспортных перевозок в городе, полагают, что, скорее всего, частных перевозчиков будут склонять к передаче автобусов в аренду сыктывкарскому автотранспортному предприятию. Кстати, после того как 90 автобусов не вышли на маршруты, из САТП N 1 у индивидуальных предпринимателей стали требовать вернуть таблички с наименованием маршрутов.

Но частники заявляют, что хотят и дальше работать, но легально, с заключением прямых договоров.

В дело вмешались и республиканские власти. Глава Республики Коми дал своим подчиненным один месяц, чтобы урегулировать проблемы частных автоперевозчиков.