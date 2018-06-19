Москвича осудили за убийство новгородских пенсионеров

Новгородский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Молодого человека признали виновным в двойном убийстве пенсионеров, сопряженном с разбоем, и угоне автомобиля.

Как установил суд, трагедия произошла в сентябре 2016 года в деревне Заполье Любытинского района. Москвич зашел в дом, где жили мужчина 1955 года рождения и женщина 1949 года рождения. Он нанес пенсионерам множество ударов ножом. Кроме того, пожилого мужчину подсудимый пытал, используя раскаленный металлический предмет.

Затем молодой человек забрал из дома ценные вещи и скрылся на автомобиле жертв. От полученных ранений пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина умер в октябре 2016 года в больнице.

Свою вину житель Москвы признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил.