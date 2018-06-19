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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стирка по-черному

На Новгородчине осудили владельца финансовой "прачечной"
Текст: Ульяна Блажчишина
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7594 (131)
В Новгородской области осудили владельца финансовой "прачечной", который помог предпринимателям "отмыть" 150 миллионов рублей. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности и изготовлении поддельных платежных документов.

Как установил суд, "прачечная" работала с марта 2013-го по апрель 2015 года. Владелец незаконной финансовой организации подыскивал клиентов в Великом Новгороде. Деньги новгородец обналичивал с помощью 17 компаний-однодневок.

Клиенты "прачечной", которые хотели сэкономить на налогах, переводили на расчетные счета "пустышек" от 10 тысяч до 700 тысяч рублей в рамках одной банковской операции. А потом получали средства назад в виде наличности - за вычетом 4-6 процентов, которые подсудимый оставлял себе в качестве комиссии.

Фото: depositphotos.com
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- За три года новгородец, используя три кредитных учреждения города, обналичил около 150 миллионов рублей, - делится информацией старший помощник прокурора Новгородской области Елена Григорьева. - При этом сумма незаконного дохода, полученного злоумышленником, превысила 6,7 миллиона рублей.

Кроме того, новгородец от имени номинальных директоров фирм-однодневок изготовил и сбыл поддельные электронные платежные документы. Формально компаниями руководили другие люди, в том числе знакомые подсудимого, но на деле процессами управлял владелец "прачечной".

Суд первой инстанции приговорил новгородца к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Адвокаты "черного" банкира подали апелляционные жалобы, указав на процессуальные нарушения. Они попросили отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору.

Однако Новгородский областной суд оставил апелляции без удовлетворения, а решение районной инстанции - без изменения. На днях приговор вступил в законную силу.

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