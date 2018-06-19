Петербургские строительные компании сами поделятся на добросовестных и не очень. Этого с нетерпением ждут надзорные органы. Такова реакция бизнеса на отмену долевого строительства с 1 июля. Госстройнадзор уже напомнил застройщикам о наказаниях.

Соблюдайте сроки

Петербургский Госстройнадзор стало первым государственным ведомством, разворошившим гудящий улей регионального жилищного строитель-ства. Глава местного управления Евгений Ким на днях публично заявил строителям: вы испугались отмены "долевки" и набрали разрешения на строительство на много лет вперед? Но вы ничего не по-строите, если не уложитесь в указанные в этих разрешениях сроки.

Евгений Ким привел очень доступную статистику: в первой половине 2018 года петербургские строительные компании получили в полтора раза больше разрешений на строительство, чем в аналогичный период год назад. В результате сегодня в Петербурге действуют около 1200 таких разрешений, хотя реально строятся не более 900 объектов.

Рискнем предположить, что оставшиеся 300 могут стать "миной замедленного действия" для будущих дольщиков, и, похоже, Госстройнадзор намерен обезвредить ее.

- В июне истекает срок действия 134-х разрешений на строительство, по 34-м мы уже направили уведомления о невозможности продления разрешений, потому что, несмотря на завершение указанных в разрешениях сроков, реальное строительство там даже не начиналось, - заявил глава петербургского Госстройнадзора.

Пресс-секретарь ведомства Анна Фриденталь добавила:

- Обладатели "голых" строительных площадок продлить разрешения на строительство не смогут!

Застройщикам остальных 100 объектов Госстройнадзор отправил предостережения с выдержками из статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответ-ственность за строительство без разрешения: до 1 миллиона рублей штрафа или приостановление деятельности застройщика на срок до 90 суток.

После таких заявлений ожидавшие, с чего же начнется отказ от долевого строительства, поняли, что шутки закончились.

Перспективы сомнительны

Разрешение на строительство - заключительный документ, получив который застройщик может смело приступать к возведению здания, например заключая договоры долевого участия с гражданами. Этот документ имеет вполне конкретные сроки: он начинает действовать с момента выдачи и заканчивает в срок, который там указан.

Когда стало известно, что с 1 июля в России начинается отказ от "долевки", строители активизировались, потому что поняли грядущие изменения законодатель-ства таким образом, что, в частно-сти, договоры долевого участия с гражданами смогут заключать только те, кто получит разрешение на строительство до 1 июля. Но получить разрешение на строительство и начать строить - не одно и то же. Первое требует настойчивости нескольких исполнителей, второе - серьезных финансовых вложений. В Петербурге появились "голые" строительные площадки с не очень понятными перспективами.

Получившие разрешения на строительство и не начавшие реально строить понимают, что разрешения надо продлевать, иначе они потеряют возможность воспользоваться "долевкой" навсе-гда. Понимают они также, что Госстройнадзор постарается не позволить им это сделать - значит, необходимы веские основания, которыми не все сумели запастись заранее.

"Российская газета" попросила о комментарии генерального директора "Объединения строителей Санкт-Петербурга" Алексея Белоусова, который сообщил:

- Если застройщик не укладывается в сроки, установленные нормативными актами, он может их продлить, обосновав причины переноса, не позволяющие приступить к стройке, - например, отсутствием возможности подключиться к инженерным сетям. В противном случае застройщик теряет право на реализацию проекта, и Госстройнадзор закрывает ему разрешение на строительство.

Судя по приведенным главой Гсстройнадзора Петербурга Евгением Кимом цифрам, около 260 петербургских застройщиков еще имеют шанс привлечь дольщиков. Это значит, что будущие дольщики 260 строительных объектов сильно рискуют.

Нужна определенность

Обвинять всех петербургских застройщиков в лукавстве нельзя. Справедливость требует объяснить, что ими движет не только попытка получить прибыль, но и объективная реальность. Она весьма запутанна, что и вызывает попытки подстраховаться.

В конце 2017 года правительство России официально заявило о планах по отказу от долевого строительства вообще. Предполагалось, что 1 июля 2018 года процесс начнется и к 1 июля 2019-го закончится.

Граждане станут переводить средства на специальные банковские счета, а банки будут кредитовать застройщиков. Отсюда образуется целый комплекс проблем, связанных с взаимоотношениями банков и застройщиков - не всякого банк готов кредитовать, тем более когда речь идет о таких суммах, как те, что требуются на строительство крупных жилых комплексов.

Предполагается, что один застройщик не сможет получить больше одного разрешения на строительство - это сразу кардинально изменит конфигурацию строительного бизнеса в регионе. Сейчас крупные жилые комплексы строят мощные строительные корпорации, выходит, должно по-явиться множество маленьких компаний, - но где же они возьмут деньги на строительство огромных жилых комплексов?

Предполагается, что возникнет новая система взаимоотношений между небольшими строительными компаниями и их крупными "материнскими" корпорациями. Эта система взаимоотношений имеет не до конца понятные пока очертания - речь идет о возможности материнских корпораций кредитовать своих строительных "дочек".

Все эти предположения пока не претендуют на статус больший чем предположения. Об этом "Российской газете" сообщила начальник управления долевого строительства комитета по строительству Петербурга Светлана Пчелкина:

- Заседание Государственной Думы, на котором обсуждался соответствующий законопроект во втором чтении, прошло 14 июня. Этот законопроект претерпел множество изменений не в пользу застройщиков, но пока непонятно, какие из них получат статус закона. Поэтому очень сложно комментировать то, что нормативно не урегулировано.

Между тем

По словам Светланы Пчелкиной, особую тревогу законодателей вызвало сообщение о возможном банкротстве крупнейшего застройщика Подмосковья "Урбан групп" с 13 тысячами дольщиков, перед которыми компания не исполнила взятые на себя обязательства.

Именно после этого события в законопроекте "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" и отдельные законодательные акты РФ" появились многочисленные новые поправки, ужесточающие политику государства по отношению к строительному бизнесу.

Ситуация, когда никто точно не знает, что именно изменится в рамках целой отрасли экономики, но все знают, что изменения будут, - очень нервирует. И, наверное, толкает застройщиков на поступки, которые они не стали бы совершать в более спокойной обстановке.