Петербуржца осудили за кражу кошки

Пушкинский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор мужчине, укравшему с выставки кошку породы "мейн-кун". Он признан виновным по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

Кошка по кличке Евангелиста пропала из выставочной палатки комплекса "Экспофорум" 8 апреля. Вскоре выяснилось, что ее тайно похитил некий мужчина.

Полицейские начали расследование, вычислили похитителя и наведались к нему домой, где и нашли украденную кошку. Само по себе преступление незадачливого "кошатника" не предполагало сурового наказания, однако подлинный хозяин Евангелисты оценил свою питомицу в 80 тысяч рублей, что в глазах правосудия является значительным ущербом.

Мужчина полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. В итоге его приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей.