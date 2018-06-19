Почему фестиваль Довлатова в этом году не состоится

Ставший уже традицией Петербургский фестиваль "День Д", посвященный писателю Сергею Довлатову и приуроченный к его дню рождения, 3 сентября, в этом году не состоится. Об этом официально заявили учредители фестиваля. Его идеолог и председатель попечительского совета, историк Лев Лурье поясняет: "Фестиваль "День Д" проводится большой командой на пожертвования частных лиц, но сегодня нам собрать средства не удалось".

Сергей Довлатов, узнав бы о ситуации, наверное бы, иронически заметил: "Деньги у меня быстро кончаются, одиночество - никогда"... Фото: Наталья Онищенко

Напомним, что впервые фестиваль "День Д" прошел в Петербурге 2-4 сентября 2016 года, он был приурочен к 75-летию писателя, именно тогда у дома 23 по улице Рубинштейна, где прошли юные годы Сергея Довлатова, был установлен его бронзовый памятник работы Вячеслава Бухаева.

"Конечно, фестиваль мог бы состояться, если бы вдруг кто-то подарил на его проведение четыре миллиона рублей"

В прошлом году фестиваль был посвящен "второй оттепели" - времени, когда Сергей Довлатов впервые заявил о себе как писателе.

- Конечно, фестиваль мог бы состояться, если бы вдруг кто-то подарил на его проведение четыре миллиона рублей, - уточняет руководитель проекта "День Д" Анастасия Принцева. - Это минимальная цена вопроса. Много денег требует установка сцены, звука и пр. При этом партнеры нашего фестиваля, а это десятки поклонников творчества писателя, многое для фестиваля делают бесплатно.

Бесплатно проводят экскурсии по довлатовским местам, выступают с лекциями о его творчестве, воспоминаниями о нем. В городе даже есть отельеры, которые на время фестиваля "День Д" бесплатно предоставляют его участникам места в гостинице.

По словам руководителя фестиваля, на проведение "Дня Д"устроители в прошлом году подавали заявку в комитет по культуре Санкт-Петербурга, однако чиновники в выделении средств отказали.

- Конечно, если кто-то из поклонников захочет в день рождения писателя почитать вслух произведения Довлатова у его памятника или устроить торжественную церемонию возложения цветов, мы будем только рады, - говорит Александра Принцева. - Лев Лурье, например, намерен провести в этот день конференцию в Фонтанном доме, посвященный 1978 году. К этому времени из Ленинграда эмигрировал Сергей Донатович и некоторые из тех, кто составил славу российской культуры: Барышников, Бродский. Также из Ленинграда в Москву уехали, выжитые местными властями, Сергей Юрский и Наталья Тенякова...

Впрочем, организаторы фестиваля Довлатова не теряют надежды, что "День Д" останется городской традицией: проведение его они планируют провести в следующем году.