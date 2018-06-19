Почему фестиваль Довлатова в этом году не состоится

Новости

Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу 21:57
Участники регаты в Крыму нарушили режим госгарницы 21:00
РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США 20:53
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:45
Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму 20:35
Видео: В Чебоксарах сбили ребенка на велосипеде 20:06
Меркель и Макрон договорились о необходимости общего бюджета еврозоны 20:05
В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу 20:00
Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков 19:58
Пожару в доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности 19:56
Утверждена программа действий во внешней политике Союзного государства 19:52
Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз 19:41
Салах сыграет с первых минут против России 19:40
Родные сдали актрису Хизер Локлир в психбольницу после попытки суицида 19:40
Лукашенко заявил о необходимости устранения взаимных барьеров в торговле с РФ 19:39
СМИ: США вскоре объявят о выходе из Совета ООН по правам человека 19:36
В Центральную Россию придут жара и грозы 19:35
Моссаковский и Казанский прокомментируют игру Россия - Египет 19:34
В Москве покажут ретроспективу Дэвида Линча 19:30
В России может появиться День отца 19:28
Неймар из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Бразилии 19:12
"Важное достижение": Косачев об отмене военных учений США и Кореи 19:06
Видео: 14-летняя звезда "Очень странных дел" сломала колено 18:57
Польские фанаты прошлись колонной по Никольской 18:55
Суд разрешил заморозить активы "Газпрома" в Англии 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
19.06.2018 20:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Прощай, День "Д"?

Почему фестиваль Довлатова в этом году не состоится
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Ставший уже традицией Петербургский фестиваль "День Д", посвященный писателю Сергею Довлатову и приуроченный к его дню рождения, 3 сентября, в этом году не состоится. Об этом официально заявили учредители фестиваля. Его идеолог и председатель попечительского совета, историк Лев Лурье поясняет: "Фестиваль "День Д" проводится большой командой на пожертвования частных лиц, но сегодня нам собрать средства не удалось".
Сергей Довлатов, узнав бы о ситуации, наверное бы, иронически заметил: "Деньги у меня быстро кончаются, одиночество - никогда"... Фото: Наталья Онищенко Сергей Довлатов, узнав бы о ситуации, наверное бы, иронически заметил: "Деньги у меня быстро кончаются, одиночество - никогда"... Фото: Наталья Онищенко
Сергей Довлатов, узнав бы о ситуации, наверное бы, иронически заметил: "Деньги у меня быстро кончаются, одиночество - никогда"... Фото: Наталья Онищенко

Напомним, что впервые фестиваль "День Д" прошел в Петербурге 2-4 сентября 2016 года, он был приурочен к 75-летию писателя, именно тогда у дома 23 по улице Рубинштейна, где прошли юные годы Сергея Довлатова, был установлен его бронзовый памятник работы Вячеслава Бухаева.

"Конечно, фестиваль мог бы состояться, если бы вдруг кто-то подарил на его проведение четыре миллиона рублей"

В прошлом году фестиваль был посвящен "второй оттепели" - времени, когда Сергей Довлатов впервые заявил о себе как писателе.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
В Петербурге назвали лауреатов детского фестиваля "Киноостров"

- Конечно, фестиваль мог бы состояться, если бы вдруг кто-то подарил на его проведение четыре миллиона рублей, - уточняет руководитель проекта "День Д" Анастасия Принцева. - Это минимальная цена вопроса. Много денег требует установка сцены, звука и пр. При этом партнеры нашего фестиваля, а это десятки поклонников творчества писателя, многое для фестиваля делают бесплатно.

Бесплатно проводят экскурсии по довлатовским местам, выступают с лекциями о его творчестве, воспоминаниями о нем. В городе даже есть отельеры, которые на время фестиваля "День Д" бесплатно предоставляют его участникам места в гостинице.

По словам руководителя фестиваля, на проведение "Дня Д"устроители в прошлом году подавали заявку в комитет по культуре Санкт-Петербурга, однако чиновники в выделении средств отказали.

Фото: www.kinopoisk.ru
Кинофестиваль "Зеркало" раздал свои призы

- Конечно, если кто-то из поклонников захочет в день рождения писателя почитать вслух произведения Довлатова у его памятника или устроить торжественную церемонию возложения цветов, мы будем только рады, - говорит Александра Принцева. - Лев Лурье, например, намерен провести в этот день конференцию в Фонтанном доме, посвященный 1978 году. К этому времени из Ленинграда эмигрировал Сергей Донатович и некоторые из тех, кто составил славу российской культуры: Барышников, Бродский. Также из Ленинграда в Москву уехали, выжитые местными властями, Сергей Юрский и Наталья Тенякова...

Впрочем, организаторы фестиваля Довлатова не теряют надежды, что "День Д" останется городской традицией: проведение его они планируют провести в следующем году.

Главное сегодня

В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией