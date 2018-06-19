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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Все стоят, один едет

Псковских транспортных чиновников поймали на преференциях международным перевозкам
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7594 (131)
Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области обязало региональный комитет по транспорту создать равные условия для российских и иностранных грузоперевозчиков на период закрытия дорог. Сейчас, когда трассы закрываются, грузы, предназначенные для доставки в регионы страны, идут с задержками, зато международные перевозчики колесят без ограничений.

На странную ситуацию антимонопольщики обратили внимание еще в апреле, когда на дорогах Псковской области были введены ограничения по движению грузовиков. В самом по себе перекрытии трасс для тяжелых машин ничего незаконного нет: дороги закрывают по всей стране весной в распутицу и летом, когда температура воздуха превышает 32 градуса. Цель одна: продлить срок службы трасс, ведь наибольшее количество разрушений происходит именно от тяжелой техники, а в период сильного колебания температур или когда асфальт в прямом смысле плавится, фуры способны за несколько недель вывести из строя даже самое качественное дорожное покрытие.

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Магистрали закрываются не полностью. Большегрузы, которые напрямую влияют на обеспечение населенных пунктов и право людей на передвижение, колесят по дорогам в обычном режиме. В приказе минтранса России, который регулирует закрытие магистралей, перечислены пять исключений. В частности, в обычном режиме осуществляются пассажирские перевозки, по трассам без ограничений ездят фуры, которые перевозят продукты, лекарства, животных, все виды топлива, удобрения и посылки. Кроме того, пропускают грузы, необходимые для ликвидации по-следствий стихийных бедствий, а также технику и материалы для аварийно-восстановительных работ. Могут ездить без ограничений и военные транспортные средства.

Ситуация на федеральных трассах, в том числе и в Псковской области, регулируется приказом минтранса. А на региональных и муниципальных дорогах за тем, какие фуры пускать, а какие - нет, следят местные органы власти. И весной 2018-го года областной комитет по транспорту неожиданно разрешил помимо фур, везущих товары первой необходимости, пропускать в распутицу всех дальнобойщиков, выполняющих международные перевозки. Учитывая, что Псковская область - пограничный регион, то грузовиков из других стран на местных дорогах довольно много.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов
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В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что такая мера ограничивает российские компании в праве на свободную конкуренцию, ведь пока дальнобойщики, машины которых заполнены отечественными товарами, пережидают период закрытия дорог, грузы, привезенные из-за рубежа, доставляют без ограничений. Вначале УФАС попыталось решить дело миром и направило в комитет представление об устранении нарушений. Но региональные власти посчитали, что никакого нарушения нет. Тогда антимопольщики возбудили дело в отношении комитета. Только таким образом региональному УФАС удалось добиться, чтобы в постановление были внесены изменения. Теперь фуры с международными грузами точно так же не будут ездить в период ограничения движения.

- Данное решение, по нашему мнению, будет способствовать установлению на территории субъекта равных условий для международных перевозок и наших местных, - прокомментировала ситуацию врио руководителя псковского управления ФАС Татьяна Бойко.

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