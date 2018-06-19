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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сибиряк выпил в императорских покоях и сбежал, украв статуэтку

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Пушкинский районный суд отправил в СИЗО на два месяца мужчину, который, по версии следствия, украл статуэтку из музея-заповедника "Павловск".

Фото: PhotoXPress.ru
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Происшествие это сопровождалось рядом странных поступков туриста, который приехал в Санкт-Петербург из сибирского города Саянск. В полночь мужчина, по версии следствия, проник в здание императорского дворца, разбив окно. Несколько часов он провел в покоях императрицы Марии Федоровны, где выпивал и закусывал, а потом улегся спать. Выспавшись, он выбрался через разбитое окно из дворца, прихватив с собой позолоченную бронзовую статуэтку.

Кражу обнаружили сотрудники музея-заповедника "Павловск", когда пришли утром на работу. Нарушителя задержали сотрудники полиции в Санкт-Петербурге, когда он прогуливался по Сенной площади с похищенной статуэткой в руке. Стоимость ее по предварительным данным исчисляется в пять миллионов рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ (кража), сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга Свою вину обвиняемый признает. Примечательно, что ранее за ним не числилось никаких серьезных правонарушений.

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