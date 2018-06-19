Какие технологии придут на смену существующим и какое они окажут влияние на повседневную жизнь - на этот вопрос пытались найти ответы эксперты одной из самых нашумевших секций прошедшего ПМЭФ.

- Мы попытались дать название тому периоду времени, в котором мы сейчас находимся, в котором мы живем, и мы назвали его транзитным миром. В силу того, что мы сегодня уже ушли из нашего традиционного, комфортного мира, к которому привыкли, в котором родились, и пустились независимо от нашего желания в плавание к миру будущему, контуры которого пока еще окончательно не определены, - прокомментировал главный тезис секции Герман Греф, президент Сбербанка.

Известно, что в основе каждой промышленной революции лежит какая-либо корневая технология, однако сейчас мы имеем дело не с одной, а с суммой технологий.

Можно ли утверждать, что мы переживаем период, сравнимый с периодом зарождения человечества, спрашивает эксперт.

Очевидно, что в транзитном мире все государства развиваются неравномерно с точки зрения внедрения технологий, и отстающие в развитии становятся донорами для мировых стран-лидеров.

Несмотря на это, за последние годы только четыре процента компаний изменили свои технологии и организацию. Кроме того, государственные институты не готовы к изменениям и ограничивают доступ к новым технологиям, тем самым пытаясь ограничить развитие транзитного мира, который преследует цели расширения возможностей человека, защиты от угроз технологий, а также распределения производимых благ.

При этом технологии приносят конкурентные преимущества - за последние пять лет капитализация интернет-компаний удвоилась.

Этот рост части рынка предоставляет возможности для всех, предполагает Меир Бранд, вице-президент Google Inc. Однако нужно учитывать: далеко не всех люди подключены к Интернету, что, конечно, ограничивает их возможности. Другими словами, заключает эксперт: "Будущее уже здесь, но оно неравномерно распределено между людьми".

Конечно, роль не только в возможностях, но и в мышлении людей.

- Традиционные компании не успевают с изменениями собственных моделей за цифровыми компаниями. Это касается и людей. Ключевая проблема в том, что люди остаются мыслящими линейно, а изменения происходят экспоненциально, - предположил Герман Греф.

Поэтому нужно беспокоиться, когда что-то развивается слишком быстро. Не потому, что рост - это плохо, а потому, что прежние наработки не сохраняются, поясняет Нассим Николас Талеб, почетный профессор в области управления рисками Нью-Йоркского университета.

Кроме того, нужно понять, где место человека в развитии технологий. За последние 100 лет доход на душу населения увеличился в разы, а все услуги создаются исключительно для удобства. Благодаря виртуальному пространству каждый человек сегодня имеет возможность реализовать свои идеи и получать доход.

Главное преимущество технологий - они снижают себестоимость жизни, поясняет Питер Диамандис, основатель XPRIZE Foundation. Основной вопрос в этой связи - готов ли человек к изменениям? Поэтому, предполагают эксперты, инвестировать нужно не только в технологии, но и в изменение мышления каждого человека.

Справка "РГ"

Из-за разрушения традиционных бизнес-моделей с 2000 года исчезла половина компаний из списка 500 крупнейших.